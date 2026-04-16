Paramount sorprendió en la Cinemacon 2026 al confirmar que prepara una nueva película de Transformers, lo que marca el regreso de la franquicia tras varios intentos fallidos de reinicio.

Aunque no se dieron más detalles, la declaración de Paramount generó expectativa entre los fans, quienes especulan sobre un posible crossover con G.I. Joe o incluso el regreso de Michael Bay a la saga.

La productora subrayó que Transformers sigue siendo una de sus propiedades más importantes, pese a una década de altibajos en taquilla.

Paramount confirma “más Transformers” en Cinemacon 2026

Durante su presentación en la Cinemacon 2026, los representantes de Paramount señalaron que, además de sus próximos estrenos como Call of Duty y Star Trek, ya preparan “más Transformers”.

Sin dar más detalles al respecto, aunque por el marco en que se dio esta declaración de Paramount, muchos han interpretado que ya se trabaja en una nueva película de Transformers.

De hecho los rumores apuntan a que podría ser una nueva entrega live action, ya que corren rumores del regreso de Michael Bay a la franquicia, aunque no hay nada oficial en ese aspecto.

Aún así, Paramount ha dejado claro que Transformers es una propiedad muy importante para ellos, por lo que se mantendrán al pendiente de la misma; esto a pesar de que no ha encontrado el camino en una década.

¿Cuál será la siguiente película de Transformers de Paramount?

Si bien no hay información precisa de la nueva película de Transformers de Paramount, ya se están manejando algunas posibilidades.

La primera es el esperado crossover con G.I. Joe, el cual se sugirió en el final de Transformers: Rise of the Beasts de 2023; siendo algo muy esperado por los fans, debido a los cómics donde ya se ha dado esta unión.

La otra es cuarto reboot de la franquicia en los últimos 10 años, recordando que Bumblebee, Rise of The Beasts y Transformers One fallaron en establecer un nuevo universo.

Y la última, y menos probable, es la secuela de Transformers One. Aunque la película es considerada la mejor de la franquicia por parte de Paramount, fue un rotundo fracaso en su estreno de 2024.