El tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ acumula 1.7 millones de Me Gusta en YouTube, convirtiéndose en uno de los más gustados de Hollywood.

A cuatro días del lanzamiento del segundo tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, este ya se ha convertido en uno de los más gustados en YouTube.

Y es que este segundo tráiler que ha traído más preguntas que respuestas, ya ha acumulado 1.7 millones de me gusta.

Esto ha llevado al tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ a convertirse en el noveno tráiler de Hollywood con más me gusta en YouTube.

Spot de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ en el Super Bowl recibe millones de visitas en menos de 24 horas

El segundo tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha recibido 1.7 millones de me gusta en YouTube, siendo uno de los más gustados en la plataforma.

Pero también, el spot lanzado en el Super Bowl el pasado 14 de febrero, logró registrar más de 1 43 millones de visitas en YouTube durante las primeras 24 horas de su lanzamiento.

Cabe destacar que este spot de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ solamente contiene 30 segundos de material.

Y es que, tras las revelaciones de este segundo trailer, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ya se perfila como un éxito en las taquillas.

Usuarios aseguran que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tendrá múltiples cameos

El tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ha logrado acumular 1.7 millones de me gusta en YouTube, especialmente tras las especulaciones de múltiples cameos en la película.

Uno de ellos sería de la integración de Charles Xavier de Patrick Stewart en la película pues, de acuerdo con los fans, la voz misteriosa pertenecería al actor británico.

Esto daría pie a la introducción de uno de los personajes más importantes y queridos dentro de Marvel.

Además de la inclusión de los X-Men , uno de los grupos de superhéroes más populares de las últimas décadas que, hasta hace unos años estaba en posesión de la productora Fox.