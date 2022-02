Tom Holland quiere que Andrew Garfield tenga ‘The Amazing Spider-Man 3′, el actor aseguró que apoya a su compañero para que tenga su trilogía completa.

Al parecer la amistad que forjó Tom Holland junto a Andrew Garfield y Tobey Maguire fue más allá de colaborar juntos en ‘Spider-man: No Way Home’.

Lo que ha hecho que en numerosas ocasiones Tom Holland hable maravillas y demuestra su admiración de sus colegas y antecesores en el traje de Spider-man.

Tom Holland y Andrew Garfield son captados juntos (Twitter)

Ahora Tom Holland vuelve a hacerlo, al mostrarse como un fan más que quiere que ‘The Amazing Spider-Man 3′ se convierta en una realidad.

En entrevista para Phase Zero de Comicbook, el actor Tom Holland dijo que le encantaría ver a su colega Andrew Garfield tuviera su merecido cierre con el personaje del superhéroe arácnido.

“Amaría ver The Amazing Spider-Man 3. Creo que lo que fue tan maravilloso fue cómo Andrew pudo hacer las paces con el personaje y el estudio” Tom Holland

Ante esto, Tom Holland habló de lo maravilloso que fue ver a Andrew Garfield regresar y el haber trabajado con su antecesor en el personaje de Peter Parker fue algo sin igual.

“Esa escena en la que salvó a Zendaya, al igual que las reacciones de los fanáticos en el cine, fue tan espectacular. Así que, si Sony decide hacerlo tendrán mi apoyo total, y obviamente, también Andrew”. Tom Holland

¿Andrew Garfield podría tener su cierre con ‘The Amazing Spider-Man 3′?

Tras las peticiones que ha realizado el público, habría posibilidades para que Andrew Garfield tenga su cierre con ‘The Amazing Spider-Man 3′.

Aunque todavía no hay nada dicho, han sido muchos los que apoyan y anhelan ver ‘The Amazing Spider-Man 3′, esto luego del éxito obtenido en ‘Spider-man: No Way Home’.

En donde Andrew Garfield y Tobey Maguire se volvieron a poner el traje del superhéroe arácnido, provocando una reunión épica junto a Tom Holland.

Y de la que aún se sigue hablando pese a que ‘Spider-man: No Way Home’ se estreno en diciembre pasado, generando varias especulaciones sobre un futuro para Andrew Garfield e incluso para Tobey Maguire con el personaje.

Andrew Garfield (Sony Pictures)

Ante esto las conversaciones en redes y los rumores salidos de Marvel y Sony han apuntado que Andrew Garfield podría tener su revancha con una tercera entrega de ‘The Amazing Spider-Man’.

Originalmente, se tenía planeado tener ‘The Amazing Spider-Man 3′, pero tras algunas fallas en la segunda parte protagonizada por Andrew Garfield se decidió detener la producción.

E incluso el propio Andrew Garfield se ha dicho abierto a volver a ponerse el traje de Spider-Man y así dar el cierre que tantos piden.

Por lo que aún los fans Spider-Man tendrán que esperar si Andrew Garfield volverá al personaje y traer de regreso ‘The Amazing Spider-Man 3′.