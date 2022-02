Tom Holland queda en shock al enterarse que ‘Spider-Man: No Way Home’ está por superar a ‘Avatar’, el actor se muestra más que sorprendido.

Pese a que Tom Holland se encuentra en plena promoción de su más reciente película ‘Uncharted’, la cual estrenará el próximo 17 de febrero.

Aún no se deja de hablar del éxito que ha tenido la película de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Por lo que Tom Holland fue sorprendido en esta ocasión tras haberle revelado un detalle de la cinta del arácnido.

Tom Holland en la película: 'Uncharted' (Sony Pictures México / YouTube)

Tom Holland en "Spider-Man: No Way Home" (Courtesy of Sony Pictures / AP)

Durante una entrevista para Backstage OL, al parecer el actor Tom Holland no estaba preparado para escuchar esta revelación sobre ‘Spider-Man: No Way Home’.

Luego de que el presentador Dave Morales le diga a Tom Holland: “Estás muy poco cerca de tener la película más grande de todos los tiempos”.

“Siento que es muy grande. Está muy lejos de la película más grande de todos los tiempos” Tom Holland

Ante esto el presentador le dice “ Estás a $20 millones de la mejor película de los Estados Unidos y luego te llevarás a Avatar”.

A lo que Tom Holland sin creerlo y quedando en completo shock con la boca visiblemente abierta , se le puede ver mirando a alguien fuera del marco de la cámara preguntando: “¿De verdad?”.

“Es increíble, no sabía eso, honestamente esto es increíble, es alucinante” Tom Holland

‘Spider-Man: No Way Home’ con Tom Holland podría superar ‘Avatar’

Luego de que Tom Holland fuera sorprendido al saber que ‘Spider-Man: No Way Home’ podría superar ‘Avatar’, los números no mienten.

Según el más reciente reporte de cifras en la recaudación de ‘Spider-Man: No Way Home’ lleva recaudados más de mil millones de dólares en todo el mundo.

Cifra podría hacer que el filme del Universo Cinematográfico de Marvel arrebate a ‘Avatar’, el filme de James Cameron de 2009, el récord que ostenta en Estados Unidos.

Según informa Deadline, ‘Spider-Man: No Way Home’ está a solo 24.6 millones de dólares o sea más de 700 millones de pesos para superar el récord de ‘Avatar’

Spider-Man: No Way Home podría superar a Avatar (Twitter)

De llegar a superar el récord de ‘Avatar’ en Norteamérica, ‘Spider-Man: No Way Home’ se colocaría en tercer puesto en la lista de las películas más taquilleras.

Lo que posicionaría a ‘Spider-Man: No Way Home’ por detrás de ‘Avenger: Endgame’ con 858.3 millones de dólares, que se encuentra en segunda posición.

Y de ‘Star Wars: Episode VII - The Force Awakens’ con 936.6 millones de dólares, que está en primera posición.