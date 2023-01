Tobey Maguire aún desea volverse a poner el traje de Spider-Man, pues le gustaría protagonizar una quinta película del superhéroe de Marvel.

En entrevista para Marvel.com, a sus 47 años de edad el actor Tobey Maguire expresó su deseo por protagonizar una quinta película de Spider-Man.

Pues tras su regreso como el primer Spider-Man del cine en la película Spider-Man: No Way Home, en el actor Tobey Maguire resurgió el amor que le tiene el superhéroe que lo lanzó a la fama mundial.

Debido a que Tobey Maguire expresó que fue más que un placer volver al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Ya que el actor Tobey Maguire confesó que ansiaba recibir el llamado para volver a ser Spider-Man, tal y como las petición de los fans.

Hecho que se convirtió en realidad y trajo de regreso a Tobey Maguire como Spider-Man en la película del director Jon Watts de 41 años de edad en 2021.

Sin embargo, Tobey Maguire confesó que lo que más disfruto de volver en la película Spider-Man: No Way Home fue actuar junto a Tom Holland de 26 años de edad y Andrew Garfield de 39 años de edad.

“Cuando me llamaron, pensé: ‘¡Por fin!’. Recibí la llamada e inmediatamente me dispuse a venir a hacer esto, aunque no sin nervios. Pensaba: ‘¿Qué aspecto tendrá esto y cuál será la experiencia?’. Pero, ¿llegar con gente hermosa, creativa y talentosa y actuar juntos? Es como: ‘¡Sí!’. Es divertido y emocionante”.

Tobey Maguire