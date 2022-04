En redes sociales se ha hecho viral una foto en donde se ha descubierto a Andrew Garfield y Tobey Maguire fueron juntos en el cine.

Y es que desde el rodaje de ‘ Spider-Man: No Way Home’, la amistad entre los tres Spider-Man, Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire se hizo evidente.

En esta ocasión, Andrew Garfield y Tobey Maguire fueron captados juntos en el cine viendo la proyección de la película ‘ Everything Everywhere All at Once’.

Aparentemente, la foto fue tomada el pasado jueves 14 de abril y, como era de esperarse, la foto ya se ha hecho viral en las redes sociales.

¿Cuál fue la película que Andrew Garfield y Tobey Maguire fueron a ver juntos?

En redes sociales se ha hecho viral una foto que capta a Andrew Garfield y Tobey Maguire asistiendo juntos al cine.

La fotografía de Andrew Garfield y Tobey Maguire juntos en el cine, tal y como se ha filtrado, aseguran pertenece al pasado 14 de abril.

Ambos actores, Andrew Garfield y Tobey Maguire, que formaron un evidente lazo de amistad, asistieron a la proyección de la película ‘Everything Everywhere All at Once’.

Esta película es una comedia de acción y ciencia ficción dirigida por Daniel Scheinert y Daniel Kwan.

Andrew Garfield y Tobey Maguire (Especial)

La película que vieron Andrew Garfield y Tobey Maguire junta todo un multiverso

La historia que Andrew Garfield y Tobey Maguire fueron a ver juntos al cine, pone a Michelle Yeoh en el papel de Evelyn, una mujer que tiene problemas económicos y, para sumar algo más a sus problemas, su esposo dice que él es una versión de su esposo de otro universo.

La película en la que Andrew Garfield y Tobey Maguire fueron captados asistiendo juntos, también revela una amenaza por lo que Evelyn deberá juntar a todos sus yo de otras realidades y luchar contra este enemigo.

Aunque Andrew Garfield y Tobey Maguire no han comentado nada sobre ‘Everything Everywhere All at Once’, hasta el momento la película mantiene un 90% de aprobación del público y la crítica.