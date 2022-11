En redes sociales los fans se han vuelto locos, pues desde Twitter salió la confirmación de Spider-Man 4 con Tobey Maguire, aquí te contamos lo que sabemos

Sin duda uno de los sueños que más les hace ilusión a los fans de Marvel y en específico del superhéroe arácnido Spider-Man es ver una cuarta entrega cinematográfica con Tobey Maguire.

Lo cual no podría ser mejor después de haber visto a Tobey Maguire volver a ponerse el traje arácnido en Spider-Man: No Way Home de 2021.

Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire como Spider-Man (Marvel Studios)

A esto que en Twitter rápidamente en las tendencias los fans no pudieron creer al ver la confirmación de Spider-Man 4 nada más ni meno que por el propio actor Tobey Maguire de 47 años de edad.

A lo que en Twitter, el actor Tobey Maguire confirmó Spider-Man 4 y hasta dió la fecha de estreno de la cinta, la cual llegaría a cines el 3 de mayo de 2024.

Tanta fue la emoción que incluso Sony Pictures retuiteó la publicación en Twitter de Tobey Maguire, pero esto ¿es real?

Tobey Maguire como Spiderman (Sony Entertaiment)

Confirmación Spider-Man 4 con Tobey Maguire solo fue una fake news

Para los miles de fans del trepamuros desafortunadamete la confirmación Spider-Man 4 con Tobey Maguire solo fue una fake news plegada de un mensaje hacia la propia red social Twitter.

Pues resulta ser que esta falsa confirmación de Spider-Man 4 con Tobey Maguire fue obra del usuario Cade Onder quien decide cambiar su foto y nombre al del actor en su cuenta en Twitter.

Esto con el fin de ejemplificar los problemas que podría haber en Twitter tras los cambios que se están dando en la red social, tras la compra del magnate de 51 años Elon Musk.

Esto respecto a la nueva implementación en donde cualquier usuario podrá tener su cuenta verificada en Twitter.

Spider-Man 4 con Tobey Maguire (Twitter)

Pues Cade Onder tiene la famosa palomita azul de verificación de cuenta, por lo cual fue muy fácil hacerse pasar por Tobey Maguire, aunque su usuario no cambió, pero sí logró engañar a muchos.

A esto pese a exponer su punto sobre las nuevas políticas de Twitter, el usuario hizo que los fans de Spider-Man se molestaran, por lo que recibió miles de comentarios en contra de su jugada.

Por lo que a todo esto y pese a las intenciones, la realidad es que Spider-Man 4 con Tobey Maguire fue solo una fake news, ya que hasta el momentos no se tiene una confirmación real de la productora, Marvel o del propio actor.