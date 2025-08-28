Este 28 de agosto se estrena The Roses, una comedia romántica que llegará a los cines con Benedict Cumberbatch de 49 años de edad, y Olivia Colman de 51 años de edad pero ¿por qué verla?

Te decimos porqué The Roses es la comedia romántica que se esperaba este 2025, y porqué debes verla en estos 5 puntos de nuestra reseña.

5 razones para ver The Roses, la nueva comedia romántica de Benedict Cumberbatch y Olivia Colman

The Roses es la nueva comedia romántica que llega a todos los cines este 28 de agosto y sí, completamente vale la pena verla por las siguientes razones:

The Roses está basada en la novela The War of Roses de Warren Adler La dupla y química entre Benedict Cumberbatch y Olivia Colman resulta ser bastante entretenida The Roses es una nueva versión de la película de 1989 The Roses no solo es una comedia romántica, sino una sátira que aborda el tema de la separación The Roses explota el humor negro y el humor ácido inglés en su máxima expresión

The Roses con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch (Jaap Buitendijk / Searchlight Pictures / Jaap Buitendijk)

The Roses está basada en la novela The War of Roses de Warren Adler

The Roses es la nueva comedia romántica que de hecho, está basado en el popular libro llamado ‘The War of Roses’ de Warren Adler quien murió en 2019.

Para esta película de The Roses con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman, fue adaptada por Tony McNamara y dirigida por Jay Roach.

Y al igual que en el libro, la sinopsis revela que The Roses relata la vida de casados de Ivy y Theo con carreras exitosas, un buen matrimonio feliz con hijos maravillosos.

Sin embargo, cuando la carrera de Theo se destruye, la de Ivy comienza a subir como espuma, dando paso a los celos, posesión, ego y problemas de pareja.

Y es aquí cuando la guerra de The Roses comienza con competencias y resentimientos que se han guardado durante todos estos años.

La dupla y química entre Benedict Cumberbatch y Olivia Colman resulta ser bastante entretenida

Sin duda alguna, uno de los atractivos de The Roses son sus protagonistas y especialmente su química y dupla que llevan a la pantalla.

Pues con la trayectoria de Benedict Cumberbatch y su ingenio inglés que ya se ha visto en producciones como Sherlock (2010 - 2017) o incluso en el enigmático Doctor Strange (2016).

Mientras que, por el lado de Olivia Colman que es sinónimo de éxito y talento al ser ganadora de un Oscar, cuatro BAFTA, tres Globos de Oro, un Emmy y dos SAG.

Olivia Colman es recordada por su actuación en The Crown (2019 - 2023) o The Bear (2023 - 2024), y aunque es común verla en dramas, la capacidad actoral de Colman para una comedia sorprende a todos.

Aunado a la química que hay entre Colman y Cumberbatch, The Roses resulta una comedia romántica muy divertida que te mantendrá a la expectativa.

Pero no solo con varias risas ante las ocurrencias durante esta guerra entre el fallido matrimonio de The Roses, sino también con momentos emocionales que te harán repensar en las dinámicas familiares de un matrimonio sin importar cuánto tiempo llevan juntos.

The Roses es una nueva versión de la película de 1989

Tal y como se dijo, The Roses es una nueva adaptación de la novela The War of Roses; sin embargo, en 1989 también se lanzó una película que llevó el mismo título que la novela.

En esta adaptación, la película de La Guerra de los Roses fue dirigida por Danny DeVito y protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner y DeVito.

Por lo que si quieres hacer una comparación antes de ver The Roses, la nueva adaptación de este 2025 con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman, se recomienda tanto leer la novela como ver la película de 1989.

The Roses no solo es una comedia romántica, sino una sátira que aborda el tema de la separación

Retomando el hecho de la reflexión que provoca The Roses ante las dinámicas de relación y pareja no solo en el matrimonio sino dentro de una relación entre dos personas, esta película destaca por la sátira que maneja.

Pues The Roses es una sátira que aborda el proceso de divorcio y la ruptura de pareja que, aparentemente es perfecta ante los ojos de las personas externas.

También The Roses sirve para criticar los roles que se dan dentro de un matrimonio, y qué ocurre cuando este se invierte; especialmente en la psique de los involucrados de la relación.

Además de todo lo que se deriva cuando esta inversión de los roles de género destapa las inseguridades y golpea en el ego de los involucrados.

Y aunque en efecto, son temas serios que ocurren cada vez con más frecuencia, en The Roses se expone a modo de sátira con tintes de humor negro y ácido, clásico de los dramas ingleses.

The Roses explota el humor negro y el humor ácido inglés en su máxima expresión

Tal y como se dijo, la sátira de The Roses en esta nueva versión del 2025, está repleta de humor negro y ácido, que es característico en los programas ingleses.

Pues el humor negro sirve como un conducto para exponer la dinámica de pareja y los celos profesionales que surgen durante una relación cuado hay una inversión de roles de género en el matrimonio.

También se explora en The Roses la lucha por el control en una relación, lo que ocurre cuando el orgullo y el ego se hieren, y cuándo el resentimiento no ha sido resuelto volviéndose uno de los principales motores de conflicto en una relación de pareja.

Especialmente The Roses tiene este tono de actualidad de las parejas de estos años, siendo este uno de los porqués de una nueva adaptación en este 2025.

Es por eso que The Roses es una película redonda, junto con los diálogos irónicos y actuaciones brillantes de Olivia Colman y Benedict Cumberbatch la cual, vale completamente la pena verla.