A través de su cuenta sus canales oficiales, Disney Plus anunció la llegada de The Marvels en streaming en las próximas semanas.

Con The Marvels en streaming oficialmente se cierra el ciclo de la película en todo el mundo, pues el público que no la vio en cine podrá experimentarla en Disney Plus.

Como suele suceder, la versión del filme que tendremos en streaming es la misma que se estrenó a inicios de noviembre de 2023.

No habrá escenas añadidas ni un corte extendido o algo por el estilo, además de contar con audio en diversos idiomas, incluido el español latino.

¿Cuándo se estrena The Marvels?

¿Cuándo sale The Marvels en streaming de Disney Plus?

De acuerdo con las redes sociales de Disney Plus para América Latina, The Marvels en streaming se estrenará el próximo 7 de febrero de 2024.

The Marvels en streaming llega a tres meses de su estreno en la pantalla grande, el cual no fue muy bien recibido ni por fans ni por una gran parte de la crítica.

Sin embargo, se espera que con su llegada a Disney Plus, la película encuentre un segundo aire, como ha sucedido con otras obras de Marvel en el último año.

De hecho, mucha gente comentó en su momento que el filme funcionaría mejor en streaming, que como una película para cine tal y como fue lanzada.

The Marvels en streaming adelantó un poco su llegada a Disney Plus

Si bien no hay un lapso de tiempo definido para estrenar una película en Disney Plus, reportes indican que se adelantó la llegada de The Marvels en streaming.

El estreno de The Marvels en streaming se da pocas semanas después de su lanzamiento en cines, lo cual indica la mala recepción que tuvo.

No sólo eso, antes de su estreno en Disney Plus, la película se puso a la venta y renta en plataformas digitales apenas dos meses tras su estreno mundial.

Lo que indica las grandes pérdidas que tuvo Disney, puesto que la obra ni siquiera llegó a los 225 mdd (3.8 mil mdp) que costó su producción.

Con información de Disney Plus.