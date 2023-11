La realidad fue peor que todos los estimados de la taquilla de The Marvels, pues la película estuvo incluso por debajo de sus predicciones menos favorecedoras.

Como ya se esperaba, la taquilla de The Marvels muestra el poco interes de la gente por el proyecto, al hacer sólo 47 mdd (829 mdp) en Estados Unidos y 63 mdd (1.1 mil mdp) en el resto del mundo .

Lo cual nos da un total de unos discretos 110 mdd (1.9 mil mdp); algo alejado de los 140 mdd (2.4 mil mdp) que se esperaban como mínimo. De hecho, la película perdió audiencia desde el sábado, donde hizo un 50% menos que en jueves y viernes.

El filme de la Capitana Marvel es el peor en la historia de Marvel (UCM), debajo de The Incredible Hulk y sus 55 mdd (970 mdp); siendo un fracaso con un presupuesto de 220 mdd (3.8 mil mdp) , necesitando 700 mdd (12 mil mdp) para ver ganancias.

Lo anterior el estancamiento del cine de superhéroes, pues de 8 películas estrenadas en 2023, sólo 2 fueron un éxito; Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Five Nights at Freddy’s se mantiene contrario a la taquilla de The Marvels

Si bien Five Nights at Freddy’s no superó la taquilla de The Marvels, quedando este fin de semana en segundo lugar; se mantiene bastante saludable a pesar de tener severas caídas.

Five Nights at Freddy’s lleva hasta el momento un acumulado de 233 mdd (4.1 mil mdp) , bastante buenos al recordar que la película sólo costo 20 mdd (352 mdp) .

A mencionar que la película de Universal era la única competencia real para la taquilla de The Marvels en su fin de semana de estreno, esto luego del retraso de Dune 2.

Se esperaba que por lo menos estos sirviera para potenciar un poco el filme, pues las siguientes semanas la película de Marvel se enfrentará a Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes y Wish.

Ya se espera que para la segunda parte de noviembre, The Marvels desaparezca totalmente de la cartelera mundial en cuanto a sus números.

Taylor Swift y Los Asesinos de la Luna se despiden con la llegada de la taquilla de The Marvels

Finalmente, quienes ya se van con la llegada de la taquilla de The Marvels, son Taylor Swift y Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese, aunque con escenarios diferentes.

Taylor Swift abandona la cartelera por todo lo alto con 240 mdd (4.2 mil mdp) ; aún lejos de los 286 mdd (5 mil mdp) de Michael Jackson, aunque podría dar la sopresa si logra llamar la atención en la gente en sus últimas semanas.

Por su parte Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese confirma su rotundo fracaso a pesar de su calidad, con 126 mdd (2.2 mil mdp) , para una producción que costó 200 mdd (3.5 mil mdp); las pérdidas para la producción son evidentes.

Aunque reiteramos en el caso de Martin Scorsese es a Apple no le interesaba el éxito financiero, sino posicionar sus productos fílmicos para la temporada de premios y ser un escaparate de su plataforma Apple TV+.

A diferencia de lo que sucede con la taquilla de The Marvels para Disney; aquí Apple ve sus producciones como algo anexo para un fin ulterior, y no como la base de su negocio, de ahí que de momento los números le sean algo secundario.

Con información de Box Office Mojo y Variety.