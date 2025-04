A través de las cuentas oficiales de The Hunger Games, se anunció el primer tráiler de Sunrise on the Reaping; esto es lo que se nos revela.

El libro, el cual se ha publicado hace unos días, ha recibido buenas críticas por parte de los fans.

Ahora, oficialmente, también se ha anunciado la fecha en que The Hunger Games: Sunrise on the Reaping saldrá en cines.

The Hunger Games, Sunrise on the Reaping: Primer teaser tráiler de la nueva película

En el primer teaser tráiler de la nueva película de The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, se nos muestra la erupción de un predominante volcán.

Inmediatamente, el avanzar de la lava, revela el reanimar de las esculturas de una serpiente y un pájaro.

La escena final del adelanto recrea la portada del libro, con el tono metálico característico de las anteriores adaptaciones.

Pese a que no se nos reveló más detalles, como el elenco que formará parte de esta nueva entrega, esta historia está inspirada en el libro centrado en Haymitch Abernathy.

Coriolanus Snow, personaje de Los Juegos del Hambre (Lionsgate)

¿Cuándo se estrena The Hunger Games, Sunrise on the Reaping en cines?

El primer tráiler de The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, también reveló la fecha en que se estrenará esta película en cines.

De manera oficial, The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, se estrenará el 20 de noviembre del 2026.

Esta fecha, recordemos, posiblemente sea para Estados Unidos.

Por lo que tendremos que esperar una confirmación o más información para el estreno de The Hunger Games, Sunrise on the Reaping para México y Latinoamérica.

Forty-eight tributes. One victor.



The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters November 20, 2026. pic.twitter.com/pGKnux44L0 — The Hunger Games (@TheHungerGames) April 1, 2025

¿De qué trata The Hunger Games, Sunrise on the Reaping?

La película The Hunger Games, Sunrise on the Reaping estará apegada a la historia del libro.

La historia está ambientada 24 años antes de que Katniss Everdeen se ofreciera como tributo.

Como protagonista, seguiremos a Haymitch Abernathy durante los 50º Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

The Hunger Games, Sunrise on the Reaping explora los orígenes de Haymitch Abernathy y su trayectoria.