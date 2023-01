Como buena película de DC, The Flash está envuelta en polémica que involucra a su producción, Ezra Miller, su historia, el SnyderVerse, y por si no fuera suficiente, hasta una supuesta imagen ha salido perjudicada.

Resulta que recientemente se habría filtrado una imagen/póster de The Flash, donde se pueden ver a los protagonistas de la película; sin embargo, la calidad está por debajo de lo esperado.

Aunque muestra detalles como Supergirl, el Batman de Michael Keaton y dos Flash, toda la atención se ha centrado en el Barry Allen sin cuello y que el póster parece hecho por un niño.

Por otro lado, el que tengamos esta imagen da a entender que, luego de todos los problemas y retrasos, por fin Warner Bros. y DC preparan todo para el estreno de The Flash.

¿La imagen filtrada de The Flash es real?

Ahora bien, debido a la calidad de la imagen y que ni Warner Bros. Discovery ni DC han hecho una publicación oficial, muchos fans han dudado de la veracidad del póster de The Flash.

Si bien varios medios de cómics y cine, como Comic Book Movie y Heroic Hollywood, la han dado por buena; otros señalan que es una edición hecha por la gente de Flash Film News.

Aunque si revisamos dicha cuenta de Twitter, la imagen mencionada no se encuentra por ningún lado, y tampoco hay mención sobre su falsedad y veracidad.

Sin embargo, todos convienen en que los personajes y diseños de trajes son reales, por lo que sí veremos a dos Barry Allen con diferentes atuendos, aunque todos esperan que se vea mejor en The Flash.

¿The Flash será el final del SnyderVerse y el HamadaVerse?

Algo que llama la atención de The Flash, más allá de la película en sí misma, es si la obra marcará el fin de todo el DCEU, para dar paso al DCU de James Gunn.

Desde el inicio de su producción se ha jugado con la idea de hacer a The Flash la película que dé el reboot a los caóticos 10 años de DC en el cine.

Originalmente Walter Hamada había planeado que The Flash presentará a los personajes que sustituirían a Superman de Henry Cavill y Batman de Ben Affleck.

Después se mencionó que sería el primer paso para el multiverso, con el SnyderVerse y el HamadaVerse separados, para unirse en la película de Crisis en las Tierras Infinitas.

Luego se dijo que no, que The Flash continuaría la línea de Zack Snyder, y ahora, con James Gunn y David Zaslav cancelando todo, ya no se sabe cómo quedará todo; de ahí que haya mucho morbo con la película.

