Una de las películas más esperadas pero también más polémicas por los problemas que Ezra Miller ha causado, sin duda es The Flash y ahora se ha revelado que su fecha de estreno se adelantará en cines.

Tal y como indican algunos reportes de medios como The Hollywood Reporter y Deadline , The Flash ha decidido adelantar su estreno en cines.

Es decir que The Flash con Ezra Miller de 30 años de edad, llegará mucho antes de lo esperado a las pantallas grandes.

The Flash llegará una semana antes a los cines

Nuevos reportes han revelado que la nueva película del DCEU protagonizada por Ezra Miller y dirigida por Andy Muschietti, The Flash, adelantará su fecha de estreno.

En un inicio, la película del velocista escarlata estaba planeado para llegar a las salas de cine el próximo 23 de junio del 2023; ahora lo hará una semana antes, es decir el 16 de junio.

Así es, The Flash mantiene su estreno en 2023 pero con una semana antes de lo que estaba planeada.

La nueva fecha para The Flash le da más espacio antes del lanzamiento de Indiana Jones and the Dial of Destiny que se estrena el 30 de junio.

Cabe mencionar que el anuncio del adelanto del estreno de The Flash, llega después de que se revelaran en las cuentas oficiales los nuevos logos para la película para el CCXP en Brasil.

The Flash con Ezra Miller adelanta su estreno en 2023 (Warner Bros)

¿Qué se puede esperar de la película de The Flash?

La película de The Flash, aquella que aseguran tendrá un reinició en el DCEU, ha movido su estreno una semana antes de lo esperado; pasando del 23 de junio del 2023 al 16 de junio del mismo año.

Se espera que en la película de The Flash no solamente se muestran los poderes de Barry Allen (Ezra Miller) que se revelaron en la nueva versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, sino también que muestre a otros personajes.

Pues al estar inspirada en los comics de Flashpoint , The Flash traerá consecuencias a su línea del tiempo tras evitar el asesinato de su madre.

En ese sentido, se espera que Ben Affleck retome su papel como Batman, al igual que Michael Keaton; Supergirl estará también participando en The Flash con la actriz Sasha Calle.

The Flash con Ezra Miller adelanta su estreno en 2023 (Warner Bros)

No se sabe si Ezra Miller continuará siendo The Flash tras el estreno de la película

The Flash ha adelantado su estreno en cines una semana antes de lo planeado, según han revelado diversas fuentes.

Aunque de momento, no se han revelado más datos sobre The Flash o si es que después de este proyecto, Ezra Miller continuará como Barry Allen tras sus numerosos escándalos.

Aunque cabe recordar que el pasado 15 de agosto, el actor se disculpó de manera pública por sus actos erráticos en un comunicado, reconociendo sus problemas de salud mental y asegurando que estaba buscando ayuda para resolverlos.

Estos comportamientos por parte de Miller habían provocado varias especulaciones sobre si es que la película de The Flash sería o no cancelada.

Sin embargo, todo indica que las cosas se resolvieron y ahora llegará una semana antes de lo esperado.