Al parecer, DC apostará a lo grande con The Flash, por lo que su nuevo tráiler de la película del superhéroe sería revelado durante el Super Bowl 2023.

Pese a los escándalos con el actor de 30 años de edad Ezra Miller, y los recientes altibajos en DC tras su nueva directiva, el primer tráiler The Flash llegará a lo grande.

Según un informe de la revista The Wrap, la productora Warner Bros regresa a los anuncios durante el Super Bowl 2023; y lo hará nada más ni menos que con The Flash.

Momento en el que se estrenará el primer trailer del hombre más veloz de DC: The Flash con el protagónico de Ezra Miller.

Super Bowl 2022 (AP)

Tráiler de The Flash llegará el 12 de febrero en el marco del Super Bowl 2023

A la noticia de que el primer tráiler de The Flash llegará en el Super Bowl 2023, al fin los fans podrían tener un adelanto tras los escándalos y retrasos.

Por lo que la fecha será el domingo 12 de febrero en el marco de uno de los encuentros futbolísticos más esperados de año con año.

Lo que confirmaría que los planes de The Flash, la cinta dirigida por el argentino Andy Muschietti de 49 años de edad, sigue en pie para estrenarse en cine en junio de 2023.

The Flash con Ezra Miller adelanta su estreno en 2023 (Warner Bros)

Asimismo, se dice que esta decisión de que The Flash se presente durante el Super Bowl 2023 es por la buena aceptación que tuvo la cinta de DC en las pruebas de audiencia.

Por lo que estrenar el primer tráiler en el Super Bowl 2023, sería una de las mejores estrategias para la promoción de The Flash y así acaparar miradas para su llegada al cine.

Asimismo, el estreno del tráiler de The Flash en el Super Bowl 2023, también servirá para la promoción en su competencia Marvel.

Ya que el tráiler de The Flash se podrá mostrar antes de las funciones de Ant-Man and the Wasp: Quantumania que se estrenará el 17 de febrero en Estados Unidos.