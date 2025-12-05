Ted Sarandos ha definido el nuevo rumbo de los estrenos de Warner Bros. en salas de cine.

El CEO de Netflix ya sabe qué pasará con las películas de Warner Bros. Discoverý después de que la compañía fuera comprada por 82 mil 700 mdd.

Ted Sarandos ya adelantó lo que pasará con los estrenos de Warner Bros. en cines.

De acuerdo con el codirector ejecutivo de Netflix, las ventanas de exclusividad de estrenos de Warner durarán menos en salas .

El argumento de Ted Sarandos es que los consumidores se ven afectados por las películas que tiene periodos amplios de exhibición.

“Mi objeción ha sido principalmente contra las ventanas de exclusividad tan largas, que realmente no creemos que sean muy favorables para el consumidor.” Ted Sarandos, CEO de Netflix

Ted Sarandos, CEO de Netflix (Sipa USA / Sthanlee Mirador/Sipa USA via Re)

¿Cuánto tiempo durarán en cines los estrenos de Warner Bros? Esto se sabe

En una entrevista con el periodista Sam Jacobs en abril pasado, Ted Sarandos expresó que los plazos de 45 días de exhibición se encuentran desfasados.

Sarandos indicó que pese a que los estudios y cines quieren tener se tiempo en salas, la experiencia del consumidor se ve afectada.

Por lo que se estima que los estrenos de Warner Bros. tengan una ventana menor a 45 días.

De hecho, para Ted Sarandos la industria se encuentra en un periodo de transición en la que el viejo de exhibición ya no funciona.

“La gente creció pensando: ‘Quiero hacer películas en una pantalla gigante y que desconocidos las vean [y que] se proyecten en el cine durante dos meses y que la gente llore y funciones con entradas agotadas... Es un concepto obsoleto.” Ted Sarandos, CEO de Netflix