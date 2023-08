Talk to Me ha llamado la atención del público y muchos se preguntan si es real. Aquí te contamos la horrible historia que inspiró a esta película de terror que sí da miedo.

En apenas 2 semanas de exhibición en salas de cine de México, la cinta Talk to Me, de la productora A24, ha generado comentarios positivos por sus escalofriante relato.

Dirigida por los debutantes hermanos Danny Philippou y Michael Philippou -youtubers conocidos por sus inquietantes lives de terror- Talk to Me se posiciona como un excelente thriller sobrenatural.

A24 vuelve anotar lo que parece ser un nuevo éxito como distribuidora, ya que su recaudación en taquilla está por detrás de “Everything Everywhere All at Once” y “Hereditary”.

Recordemos que A24 es responsable de cintas aclamadas de terror y horror contemporáneo como son:

Get out

Midsommar

Hereditary

The Witch

Saint Maud

Detrás de este largometraje que estelariza Sophie Wilde hay una perturbadora historia, que te explicaremos a continuación.

¿De qué trata Talk to Me?

En Talk to Me (Háblame) seguimos de cerca a un grupo de amigos que encuentran la forma de invocar espíritus usando una mano embalsamada.

Esto sucede en el aniversario luctuoso de la madre de Mia, una de las protagonistas.

Ella decide participar en una invocación, sin embargo en el rito, tendrá que enfrentarse a un alma que dice ser su mamá muerta.

Cabe señalar que Talk to Me tuvo su premier mundial en el Festival de Sundance en enero y hasta el pasado 10 de agosto llegó al público mexicano.

Esta es la horrible historia que inspiró la película de terror Talk to Me

La película Talk to Me se inspira en dos situaciones tétricas. La primera son las sesiones de espiritismo de la época victoriana, en el siglo XIX.

Dichas sesiones era organizadas por la clase alta donde invitaban a médiums para contactar con el mundo de los muertos por unos cuantos segundos.

Algunas reuniones de este tipo eran para jugar y otras tenían un carácter más serio, especialmente, con las personas que vivían en duelo por la pérdida de un ser querido.

Para acceder al “otro lado”, los médiums usaban objetos para invocar espíritus, tal y como se aprecia en la película.

Quizá el objeto más utilizado para estos ritos es la ouija, que popularizaron las famosas hermanas Maggie y Kate Fox.

Ellas podían comunicarse con los muertos con pequeños toques en las paredes y organizaban sesiones de invocación de espíritus donde usaban velas y disponían cierta atmósfera.

La segunda inspiración que tiene la historia de Talk to Me es una más personal y se relaciona con uno de sus directores: Danny Philippou.

Él contó en entrevista que a los 16 años tuvo un accidente automovilístico en el que se abrió parte de la cabeza.

Al ser llevado al hospital, se pensaba que se había roto la columna y no para de temblar, pese a que los médicos le ponían ropa con la cual mitigar su frío.

Los temblores de Danny se calmaron hasta que llegó su hermana y le tomó la mano. El cineasta confiesa que el tacto de un ser querido lo sacó de su shock y lo marcó para siempre.

En ese sentido, el también youtuber expresó lo siguiente:

“el contacto humano, es sobre lo que trata toda la historia textualmente y temáticamente desde el principio. La mano, el contacto, es el leitmotiv de la película, y el objeto como tal quedó totalmente definido desde el segundo borrador del guion. De ahí surgió la idea de la mano.” Danny Philippou

Talk to Me tendrá secuela y llegará más pronto de lo que imaginas

Si quedaste asustado con Talk to Me, te informamos que ya se está preparando una secuela.

Lo mejor de todo es que los fanáticos de esta película de terror de los hermanos Philippou, no tendrán que esperar mucho porque se estrenará en 2024, aún en fecha por confirmar.