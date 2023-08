Háblame está sorprendiendo a propios y extraños, al grado de que en Rotten Tomatoes tiene una calificación casi perfecta.

En Rotten Tomatoes, Háblame tiene un 95% de reseñas positivas y un 82% de aceptación por parte del público, lo que es un ganar-ganar para cualquier película.

Debido a esto, muchos ya consideran a Háblame como la mejor película de terror en mucho tiempo y uno de los mejores filmes en el año.

Principalmente porque rompe con varios de los moldes ya establecidos para entregar una obra que de verdad asusta y no sólo se queda en el “brinco” fácil.

¿Qué dice Rotten Tomatoes acerca de Háblame?

Prácticamente toda la crítica de Rotten Tomatoes se ha deshecho en elegios para Háblame, siendo casi unánime el aplauso para la obra de Danny Philippou y Michael Philippou.

Por ejemplo, el Chicago Tribune dice en Rotten Tomatoes que “la película se mete debajo de la piel”.

Para la gente de The Playlist, la película “ofrece un nuevo giro en el terror para adolescentes que explora las complejidades del duelo y la transición de la niñez a la edad adulta.”

Mientras que We Got This Covered (que le puso un 10), señala que:

“Es la culminación de años de creación de contenido viral, mezclado con narraciones australianas. Juntos, transformaron una premisa cómica en algo que hace que tu corazón se acelere.” The Playlist

El éxito de Háblame en Rotten Tomatoes se ha traducido en la taquilla

Háblame no sólo ha sido un éxito en Rotten Tomatoes, también ha tenido un gran éxito en taquilla comparado con el costo de producción.

Hasta el momento, Háblame tiene 651 millones de pesos; si bien parece no ser mucho, esto cambia cuando vemos el presupuesto.

Háblame sólo costó -en total- 77 millones de pesos.

En unos cuantos días, la película recuperó toda su producción, costo de marketing y generó buenas ganancias para sus creadores y el estudio detrás de este.

Con su estreno internacional, se espera que Háblame (Talk to me) recaude unos cuantos millones extra, para confirmar otro de los éxitos sorpresa del año 2023.

