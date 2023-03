Star Wars está teniendo un buen inicio de año con The Mandalorian y The Bad Batch; sin embargo en cine no sucede lo mismo, varias películas habrían sido canceladas.

De acuerdo con Variety, los proyectos de Star Wars con Patty Jenkins y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, habrían sido cancelados oficialmente.

Lo de Patty Jenkins no sorprende tanto, pues ya había rumores de que la producción se había detenido hace tiempo; pero el caso de Kevin Feige es diferente.

Siendo parte de la casa Disney (recordemos que Marvel y Star Wars son de esta compañía), se esperaba que su película fuera por buen camino.

Kevin Feige en la premiere de Spider-Man: Lejos de Casa (REUTERS/Danny Moloshok)

¿Qué pasó con las películas de Star Wars de Patty Jenkins y Kevin Feige?

Patty Jenkins fue anunciada en 2020 para dirigir Rogue Squadron, la primera película de Star Wars centrada en los pilotos de la Alianza, un proyecto que ilusionaba a la directora.

Supuestamente iba a salir en este 2023; pero a mediados de 2022 se dio a conocer que Disney la sacó de su calendario de estrenos, surgiendo rumores de cancelación.

Por otra parte, Kevin Feige fue anunciado en 2019 para dirigir una película de Star Wars sin nombre; lo último que se supo es que ya estaba trabajando en el guión con Michael Waldron.

Sin embargo, todo indica que la actual crisis que enfrentan los proyectos de Marvel y su agenda, hacen imposible que Kevin Feige piense en Star Wars en este momento.

Roque Squadron (@PattyJenks / Twitter)

¿Qué sabemos de las otras películas de Star Wars?

Además de los proyectos de Patty Jenkins y Kevin Feige, Disney y Lucasfilm tenían otras dos películas de Star Wars en puerta: la trilogía de Rian Johnson y un filme de Taika Waititi.

De la trilogía de Star Wars de Rian Johnson no se sabe nada desde la polémica The Last Jedi, hace 6 años; aunque no se ha cancelado formalmente, el director ya no parece interesado.

Por su parte, el filme de Taika Waititi sería el único que de momento sigue en pie, con el guión ya casi listo e incluso que se habla que el propio director la protagonizaría.

De seguir con este proyecto, la siguiente película de Star Wars se estrenaría hasta 2025, de acuerdo con varias versiones; sin embargo, no hay nada seguro.

Taika Waititi en la premiere de 'Lightyear' (Vianney Le Caer/Invision/AP / Vianney Le Caer/Invision/AP)

Con información de Variety y People.