Por fin se estrenó The Mandalorian Temporada 3 en Disney+, la serie más esperada por los fans de Star Wars y el público en general; tras una espera de más de 2 años.

Muchos se preguntaban si The Mandalorian Temporada 3 valdría la pena luego de tanto tiempo; ya vimos los primeros dos episodios y podemos decir que valió cada maldito segundo.

Jon Favreau y Dave Filoni vuelven a demostrar lo que se puede hacer cuando se cuida en extremo un contenido, pensando tanto en los warsies, como en los nuevos fans de la fraquicia.

Sí, Mando y Grogu están de vuelta conservando todo lo que ha hecho que miles de personas se enamoren de los personajes y la historia, por lo menos en este inicio.

The Mandalorian Temporada 3 (Disney)

¿Qué tal están los dos primeros dos episodios de The Mandalorian Temporada 3?

The Mandalorian Temporada 3 nos pone exactamente después del final de la segunda temporada, con Mando tratando de recuperar su “honor” ante el culto Mandalorian, tras retirar su casco.

El problema es que la manera de hacerlo ya no existe, por lo que ahora él y Grogu deberán de enfrentar una nueva odisea, aunque ahora con un objetivo diferente al inicial.

Desde el inicio The Mandalorian Temporada 3 nos introduce en esta nueva problemática sin escatimar en recursos, todo en estos dos episodios tiene una calidad excelente.

El guión está muy bien planteado, los efectos están incluso por encima de varias películas actuales de Disney, la acción se desata desde el inicio, Grogu se mantiene adorable y Pedro Pascal domina totalmente su personaje.

The Mandalorian Temporada 3 (Disney)

Además de que nos muestra un mejor contexto de todo lo que son los Mandalorian, como más que un grupo de cazarrecompensas, son casi una secta cerrada que no acepta desafíos a sus creencias.

Todo esto se nos cuenta en una secuencia de unos cuantos minutos, lo cual demuestra la excelente dirección de la serie, pues no necesita de gran espectacularidad para explicar su mundo.

Otra cosa a mencionar es que Grogu parece tener un papel más activo en esta temporada, dejando de lado su papel de “niño en apuros e indefenso” de las anteriores entregas.

Esto dota de una mayor personalidad al pequeño, quien se encamina a ser un personaje en sí mismo, no sólo el adorno tierno para vender juguetes.

The Mandalorian Temporada 3 (Disney)

Vamos que incluso lo vemos interactuar de manera más directa con los otros protagonistas de The Mandalorian Temporada 3, no sólo con Din Djarin, teniendo una gran química con actores y actrices.

Sólo una gran serie podría hacer que incluso nos preocupemos por una marioneta, tal y como en la época dorada de Star Wars con el primer Yoda.

The Mandalorian Temporada 3 apunta a ser otro éxito de Disney+

No es mentira que Disney+ no tiene el mejor contenido posible, gran parte de sus series y películas son de mediocres a intrascendentes; afortunadamente The Mandalorian Temporada 3 se mantiene como la excepción.

Por lo menos en estos dos episodios a los que tuvimos acceso, The Mandalorian Temporada 3 mantiene la calidad que se esperaba de la obra, expandiendo la mitología ya establecida de la serie y el mismo universo Star Wars.

Esperemos que así se mantenga en los próximos 6 episodios, aunque Jon Favreau y Dave Filoni ya han demostrado con creces que saben perfectamente manejar a la franquicia.

Lo curioso es que, hasta el momento, a pesar del éxito de The Mandalorian; la propia Disney no ha podido replicar con éxito la fórmula de la serie, tanto con Star Wars, como con el resto de sus franquicias.