‘Spider-Man: No Way Home’ revela su primer póster y da la bienvenida al Duende Verde junto a los otros villanos y los fans reaccionan en redes.

Luego de haber sacado el primer tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ desde el pasado mes de agosto, tres meses después Marvel Studios y Sony Pictures han decidido revelar su primer póster.

En él, aparece el Duende Verde y los villanos a los que el Spider-Man de Tom Holland deberá enfrentar en la película.

Póster oficial de 'Spider-Man: No Way Home' (@SpiderMan / Twitter)

¿Qué villanos aparecen en el póster de ‘Spider-Man: No Way Home’?

El primer póster de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha sido revelado y con ella, detalles sobre los villanos que aparecerán en la película, incluyendo al Duende Verde.

La primer imagen oficial del póster de ‘Spider-Man: No Way Home’, revela algunos detalles sobre qué villanos estarán en la película:

Los brazos robóticos del Doctor Octopus , interpretado por Alfred Molina en ‘Spider-Man 2′ (2004)

, interpretado por en ‘Spider-Man 2′ (2004) El Duende Verde , aunque no se sabe aún si Willem Dafoe le dará vida una vez más como lo hizo en la primera película de ‘Spider-Man’ (2002)

, aunque no se sabe aún si le dará vida una vez más como lo hizo en la primera película de ‘Spider-Man’ (2002) Electro de Jamie Foxx que aparece en ‘The Amazing Spider-Man 2′ (2014)

de que aparece en ‘The Amazing Spider-Man 2′ (2014) Algunos fans también han señalado un remolino de arena, el cual haría referencia a Sandman de ‘Spider-Man 3′ (2007)

Lo que muchos fans han notado en el primer póster oficial de ‘Spider-Man: No Way Home’ es la fidelidad del traje del Duende Verde -el cual aparece en la esquina superior derecha-.

Incluso, muchos se han dado a la tarea de ampliar y mejorar la calidad de imagen del primer póster oficial y han notado que el traje que usa el Duende Verde de ‘Spider-Man: No Way Home’ ¡es exactamente igual al traje original!

Reacciones de los fans al póster de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

¿Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecen en el nuevo póster de ‘Spider-Man: No Way Home’?

El primer póster oficial de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha llegado y usuarios en redes no han parado de sacar teorías, incluyendo sobre la ya sonada aparición de los dos anteriores Spider-Man: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Y aunque nada ha sido confirmado o desmentido por Marvel Studios o por Sony, ha habido algunas filtraciones que podrían confirmar la llegada al UCM de Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Asimismo, los fans han especulado que otro posible personaje estaría preparando su integración al UCM en ‘Spider-Man: No Way Home’; se trataría de Daredevil interpretado por Charlie Cox.

Y, finalmente, lo único que se ha confirmado es que Venom, el personaje de Tom Hardy es parte del UCM tras la escena postcréditos de ‘ Venom: Let There Be Carnage’.

Se espera que ‘Spider-Man: No Way Home’ llegue a cines el próximo 16 de diciembre, una película de Marvel Studios y Sony que, sin duda alguna es una de las más esperadas por los fans.