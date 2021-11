Filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’ confirmarían la llegada Charlie Cox, Tobey Maguire y Andrew Garfield

Nuevas filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’ confirmarían la llegada de Charlie Cox, Tobey Maguire y Andrew Garfield a la nueva película de Marvel y Sony.

Luego de que saliera el primer póster oficial de ‘Spider-Man: No Way Home’ confirmando la presencia del Duende Verde , ahora Sony sufre aparentemente la mayor filtración hasta la fecha.

En redes sociales se han filtrado supuestas imágenes de ‘Spider-Man: No Way Home’, en donde aparecen:

Charlie Cox como Daredevil

como Daredevil Tobey Maguire y Andrew Garfield como Spider-Man al lado de Tom Holland

Filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Especial)

Charlie Cox regresaría como Daredevil

Nuevas filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’ confirmarían que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield estarían en la nueva película; además de que Charlie Cox regresaría como Daredevil .

Estas nuevas filtraciones confirmarían no solo la llegada del spiderverse , sino también la inclusión de uno de los antihéroes favoritos de Marvel de los últimos años: Daredevil .

Cabe recordar que la serie de Daredevil producida por Netflix con Charlie Cox, fue una de las más aclamadas dentro del género de los superhéroes y, tras su cancelación, los fans imploraban el rescate de sus personajes a Marvel.

Ahora todo indica que Marvel y Sony han hecho caso a los fans y, de nueva cuenta, Charlie Cox interpretaría a Matt Murdock quien defendería a Peter Parker tras conocerse su identidad.

Memes sobre filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’

Usuarios reaccionan a las supuestas filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’

Luego de que se filtraran supuestas imágenes de ‘Spider-Man: No Way Home’, los usuarios han reaccionado y reventado las redes sociales.

Aunque no se sabe si estas imágenes son falsas o no, los usuarios han reaccionado de manera positiva en redes, haciendo que ‘Spider-Man: No Way Home’ sea tendencia.

De igual forma, los usuarios han recordado que, Tom Holland aseguró que una de las escenas más extrañas que había filmado en ‘Spider-Man: No Way Home’ era una escena en donde estaba con 4 personas.

En ella, se hablaba sobre lo que era ser un superhéroe y, ahora una de las supuestas imágenes filtradas aparecen precisamente los personajes de: Peter Parker, Tía May, Happy y Charlie Cox como Matt Murdock.

Memes sobre filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Especial)

Cuentas que subieron la filtración de ‘Spider-Man: No Way Home’ están siendo canceladas

Tras darse a conocer el par de imágenes en donde supuestamente aparecen Andrew Garfield, Tobey Maguire y Charlie Cox en ‘Spider-Man: No Way Home’, las cuentas que subieron las filtraciones han sido canceladas aparentemente por Sony.

Cabe resaltar que esta supuesta filtración de ‘Spider-Man: No Way Home’ no ha sido la primera pues, antes de que lanzaran el tráiler, este ya había sido filtrado.

De igual forma, el nuevo y primer póster oficial presentado ayer 8 de noviembre, ya había sido lanzado en redes.

Por lo que ahora, con las nuevas filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’ se ha puesto a dudar sobre la seguridad de Sony ante sus producciones.

Pues, incluso antes de que se estrenara ‘ Venom: Let There Be Carnage ’, la escena postcréditos que lo confirma dentro del UCM también fue filtrada.

Muchos usuarios han expresado su preocupación de que la película completa de ‘Spider-Man: No Way Home’ sea filtrada pues, aparentemente circula en redes los primeros segundos de la misma.

Sea como fuere, aún no hay nada confirmado sobre las supuestas filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’ que muestra a Charlie Cox, Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Habrá que esperar hasta el 16 de diciembre para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home‘ en salas pues, Marvel y Sony confirmaron que en México se estrenará un día antes que en Estados Unidos.