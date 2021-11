‘Spider-Man: No Way Home’ será la primera película de la Fase 4 del UCM en estrenarse en China, según han anunciado varios medios especializados.

De acuerdo con Variety, ‘Spider-Man: No Way Home’ -quien traerá de regreso al Duende Verde y otros villanos de franquicias anteriores-será la primera película de Marvel Studios en ser estrenada en China.

Esto debido a que ha sido la primera película en pasar los filtros de censura del país, a lgo que no ocurrió con las películas de ‘Black Widow’, ‘Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings ’ o ‘ Eternals ’.

Esto es una noticia importante para Marvel Studios y su Universo Cinematográfico pues China es uno de los territorios más importantes en cuanto a taquilla.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony Pictures)

¿Por qué ‘Spider-Man: No Way Home’ pasó los filtros y las demás películas de Marvel no?

Se ha anunciado que ‘Spider-Man: No Way Home’ es la primera película de la Fase 4 del UCM que se estrenará en China, luego de que pasara los filtros de censura del país.

Pero ¿por qué las otras películas del UCM de esta fase no llegaron a ser estrenadas en China?

En primer lugar, ‘Black Widow’ fue una de las películas más afectadas por la pandemia y su estreno coincidía con una festividad en el país asiático, por lo que se decidió atrasar y nunca llegó.

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ se considera una película ofensiva hacia la cultura de China y no pasó la censura del país.

Mientras que ‘ Eternals ’ se considera “inapropiada” por haber incluido una pareja gay, aunado a las declaraciones de la directora Chloé Zhao sobre su país y el gobierno.

Sin embargo, tal parece que ‘Spider-Man: No Way Home’, una de las películas más ambiciosas del Universo Cinematográfico de Marvel, ha pasado sin ningún problema.

‘Spider-Man: No Way Home’ (Sony Pictures)

‘Spider-Man: No Way Home’ pudiera ser la película con más recaudación en taquilla de Marvel

Luego de que se anunciara que ‘Spider-Man: No Way Home’ será la primera película del UCM de la Fase 4 en estrenarse en China, ya se prospectan las ganancias en taquilla.

Es decir que ‘Spider-Man: No Way Home’ podría convertirse en la película más taquillera de Marvel en una era post pandemia.

Algunos expertos aseguran que ‘Spider-Man: No Way Home’ podría llegar fácilmente a los mil millones de dólares.

Esto no solo por ser la primera película de la Fase 4 en ser estrenada en China, uno de los mercados importantes de Marvel, sino porque ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenará en fechas navideñas, es decir el próximo 17 de diciembre del 202 1.