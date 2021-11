Luego de las supuestas filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’, Tom Holland sigue negando participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

El pasado 8 de noviembre se filtraron aparentemente nuevas imágenes que confirmarían la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire; además de Charlie Cox como Daredevil en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Sin embargo, en una reciente entrevista para Total Film , Tom Holland sigue negando la participación de Andrew Garfield y Tobey Maguire en ‘Spider-Man: No Way Home’.

“Nadie me cree cuando digo que Tobey Maguire y Andrew Garfield no regresarán- Cuando ves a Doc Ock y los demás regresar es muy emotivo y es un gran momento en la historia del cine. Son tres generaciones unidas.” Tom Holland

Asimismo, Tom Holland aseguró que ‘Spider-Man: No Way Home’ es una película que no va a ser divertida, por el contrario, es una película oscura y triste que va a afectar mucho.

Las palabras de Tom Holland ya han puesto a dudar a mucha gente, mientras que otros aseguran que las filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’ son reales.

Esto luego de que se reportara que Sony habría estado dando de baja las cuentas que estaban compartiendo las imágenes aparentemente filtradas.

Filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Especial)

Filtración confirmaría a Andrew Garfield y Tobey Maguire en ‘Spider-Man: No Way Home’

Tom Holland ha declarado durante una entrevista que ni Andrew Garfield ni Tobey Maguire participan en ‘Spider-Man: No Way Home’, esto luego de unas supuestas filtraciones.

Las filtraciones habrían confirmado el Spiderverse dentro de ‘Spider-Man: No Way Home’, pues en la imagen se muestra a los tres actores con sus trajes clásicos de Spider-Man que usaron en sus respectivas películas.

Asimismo, la segunda imagen filtrada es una donde está Tom Holland en su personaje de Peter Parker junto a Marisa Tomei como May, Jon Favreu como Happy y Charlie Cox como Matt Murdock.

La inclusión del Hombre sin Miedo en ‘Spider-Man: No Way Home’, es otra de la cosas que también habría emocionado a los fans en redes sociales.

Esto ha provocado que ‘Spider-Man: No Way Home’, así como los nombres de Andrew Garfield, Tom Holland, Tobey Maguire o Daredevil sean tendencia en redes.

Supuestas filtraciones de Spider-Man: No Way Home (Especial)

