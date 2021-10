‘Spider-Man: No Way Home’; Empire revela nuevos detalles de la película en portadas promocionales. A tan solo dos meses de que se estrene la última entrega del Hombre Araña se mostraron algunos pormenores sobre la cinta.

Todo esto surgió porque la publicación británica Empire mostró la portada de su revista que saldrá el próximo 28 de octubre.

‘Spider-Man: No Way Home´/ Empire (@empiremagazine)

En la primera imagen de la revista se muestra a Tom Holland en el traje del hombre arácnido y la promoción de la cinta ‘Spider Man: No way home’ con entrevistas exclusivas.

En la otra, muestra un mosaico colorido de ‘Spider Man: No way home’ con distintos símbolos, emblemas y guiños sobre lo que se podrá verse en la cinta. A primera vista resaltan múltiples Spiderman, El Doctor Octopus, Doctor Strange y a cinco integrantes de Los seis siniestros.

‘Spider-Man: No Way Home´/ Empire (@empiremagazine)

Algunos señalan que la falta de un villano en esta imagen se sebe a la inclusión de Venom dentro del multiverso que se abrirá en este largometraje.

De igual manera, la portada promocional de Empire, también reveló la inclusión del Arenero (Sandman) como parte de los villanos que pondrán en jaque a Peter Parker en su nueva cinta.

No obstante, no se ha podido confirmar aún que el actor Thomas Haden Church, ‘de Spiderman 3′, vuelva a retomar su papel como el hombre de arena.

Sony le contesta a Empire y se une a las especulaciones de ‘Spider-Man: No Way Home’

Con tres simples emojis de arañas, la cuenta de Sony UK, en respuesta a la revista Empire, puso de nuevo sobre la mesa la idea que ha rondado desde meses entre los fans: habrá múltiples Spiderman que acompañarán a Tom Holland en su combate contra Los seis siniestros.

‘Spider-Man: No Way Home´ (@SonyPicturesUK)

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Algunos fans de ‘Spider-Man: No Way Home’ dan por hecho que este guiño de Sony es la confirmación que se esperaba para ver reunidos a los actores Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Incluso, los internautas especularon sobre la nueva llegada de un nuevo tráiler para la siguiente semana.

A pesar de que Marvel Studios ha retrasado algunas de sus películas, se tiene estimado que ‘Spider-Man: No Way Home´ se estrene para el próximo 18 de diciembre en todas las salas de cine en México.