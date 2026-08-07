La Muerte de Robin Hood, del director y guionista Michael Sarnoski y protagonizada por Hugh Jackman, no busca contar una vez más el mito del ladrón que roba a ricos para dar a los pobres, sino hacer una deconstrucción de la misma historia.

Si bien en su esfuerzo, La Muerte de Robin Hood nos logra dar una nueva versión desgarradora del personaje, al mismo tiempo llega a ser demasiado pesada y tediosa en varios pasajes.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

La Muerte de Robin Hood es una reinvención radical del mito Hugh Jackman lleva todo el peso en La Muerte de Robin Hood La Muerte de Robin Hood tiene una estética única La Muerte de Robin Hood es una historia de redención La Muerte de Robin Hood llega a ser muy pesada y aburrida

La Muerte de Robin Hood es una reinvención radical del mito

La Muerte de Robin Hood es una reinvención radical del mito, por lo que no esperes ver la historia clásica del personaje.

Durante toda la película se mantiene la premisa “Él no era un héroe”, mostrando a alguien más humano, con muchos errores y roto debido al peso de la edad, así como la culpa.

La Muerte de Robin Hood (A24)

Sarnoski presenta a un Robin Hood que ha vivido años en el exilio, alejado de sus “Hombres Alegres” y sumido en una severa depresión en la campiña del siglo XIII.

Esta versión sugiere que su leyenda de robar a los ricos para dar a los pobres fue en realidad eso, “una leyenda” que exageraba la realidad, ocultando que Robin era un criminal despiadado y asesino.

Lo que nos da un héroe anciano y desgastado que busca la redención de su alma por las mentiras que ha vivido.

Hugh Jackman lleva todo el peso en La Muerte de Robin Hood

Como era de esperarse, Hugh Jackman lleva todo el peso en La Muerte de Robin Hood, dando una buena actuación como esta versión de la leyenda de Inglaterra.

El actor de 57 años da una interpretación de gran intensidad, rematada por un aspecto casi barbárico, con una melena gris y una barba desaliñada.

Es un personaje hosco y agotado que proclama estar cansado desde el inicio, una fatiga que se transmite directamente al espectador.

Aunque también da reminiscencias a cierto mutante conocido, ya que encarna a un héroe roto que se ve obligado a cuidar de una niña en un mundo que ya no lo reconoce.

La Muerte de Robin Hood (A24)

La Muerte de Robin Hood tiene una estética única

La interpretación de Hugh Jackman se ve coronada por que La Muerte de Robin Hood tiene una estética única, bastante oscura y opresiva.

Además, la película utiliza cambios en la relación de aspecto para reflejar el estado mental de Robin y su encierro espiritual, haciendo al público partícipe de su quiebre emocional.

Por otra parte, el diseño de sonido es duro, y la banda sonora de música folk parece compuesta para un funeral.

Sin olvidar que las escenas de combate son brutales, recordando que la época medieval era un lugar hostil y despiadado.

La Muerte de Robin Hood (A24)

La Muerte de Robin Hood es una historia de redención

Aquí nos queda claro que La Muerte de Robin Hood es una historia de redención, una búsqueda de ese supuesto heroísmo que está oculto entre tantas mentiras.

El filme es una serie de encuentros pausados y dolorosos mientras Robin busca un momento de paz en su vida.

Lo cual logra al toparse con una huérfana y un leproso, lo que le da una especie de salvación moral momentánea; funcionando como un Western, donde la tensión crece ante la inminente llegada de la violencia a ese refugio.

Siendo la consecuencia de sus actos y una especie de momento de karma, debido a todos los pecados de su pasado.

La Muerte de Robin Hood (A24)

La Muerte de Robin Hood llega a ser muy pesada y aburrida

A pesar de su integridad artística, La Muerte de Robin Hood llega a ser muy pesada y aburrida si no te atrapa desde el primer instante.

Pues sentirás que no pasa nada durante las dos horas de metraje, además de que los personajes te parecerán molestos por su actitud depresiva y melancólica perpetua, que se presta a pocos matices.

Sin olvidar que no encontrarás nada de humor en la misma, ni siquiera algún pasaje que aligere la carga sombría de la historia.

Esto puede ser agotador, más si te queda con la idea del mito tradicional de Robin Hood, que es más alegre y positivo.

La Muerte de Robin Hood (A24)

¿Vale la pena La Muerte de Robin Hood?

La Muerte de Robin Hood es una declaración de intenciones de Michael Sarnoski, reafirmándose como un cineasta que prefiere la humanidad herida por encima de los engranajes del género comercial.

Es por eso que es una película atmosférica y emocional, pero eso mismo puede alejar a gran parte del público.

Pues llega a ser excesivamente seria y oscura para un personaje que tradicionalmente representa todo lo contrario en el inconsciente colectivo.

Al final, lo que queda de La muerte de Robin Hood es un retrato de un hombre que intenta reconciliar la versión mítica con la realidad, recordándonos que incluso las leyendas más brillantes tienen trasfondos oscuros y mundanos.