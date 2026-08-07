La Muerte de Robin Hood, la nueva película de A24 y Hugh Jackman, ya tuvo su estreno en México luego de llegar primero a Estados Unidos; ahora, la cuestión es si tiene escenas postcréditos.

En SDPnoticias ya vimos La Muerte de Robin Hood, así que a continuación te diremos si tiene escenas extras para quedarse o no.

La Muerte de Robin Hood (A24)

¿La Muerte de Robin Hood tiene escenas postcréditos?

Rápidamente te podemos decir que no, La Muerte de Robin Hood no tiene escenas postcréditos ni nada interesante durante esta secuencia final.

Tan La Muerte de Robin Hood no tiene escenas extras, que esta parte de la película solo es la clásica pantalla en negro con las letras en blanco pasando de abajo hacia arriba.

Así que si no quieres saber quiénes fueron los responsables de la película, puedes retirarte una vez termine la historia principal sin temor a perderte algo interesante en una posible secuencia extra.

La Muerte de Robin Hood (A24)

¿Por qué La Muerte de Robin Hood no tiene escenas postcréditos?

La Muerte de Robin Hood es una película dramática que no pertenece ni quiere ser parte de una gran franquicia, por lo que una escena postcréditos era totalmente innecesaria.

Asimismo, el ritmo lento y opresivo de La Muerte de Robin Hood hace que no se pueda incluir una escena post créditos, pues la misma naturaleza de estas no va acorde al tono de la obra en general.

Recordemos que este tipo de secuencias extra son reservadas actualmente para los blockbusters y solo para algunos de ellos, pues varios están dejando de usarlas porque han traído más problemas que beneficios.

Siendo que ya en general están en desuso fuera de ciertas sagas muy específicas, donde ya se convirtieron más en parte de su narrativa que en algo realmente pensado.