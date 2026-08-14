La espera de dieciséis años para el regreso de la franquicia terminó con el estreno de Camp Rock 3 en Disney+, la cual logra despejar las dudas sobre si lograría conectar con las nuevas audiencias.

Aunque Camp Rock 3 no es perfecta, logra un enfoque más realista y cercano que respeta tanto a los fanáticos de siempre como a los nuevos espectadores.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Camp Rock 3 regresa a las raíces de la franquicia El elenco de Camp Rock 3 funciona muy bien Camp Rock 3 toca varios temas relevantes para la generación actual La música de Camp Rock 3 va acorde a lo que ha sido la saga Camp Rock 3 tiene varios problemas de ritmo

Camp Rock 3 regresa a las raíces de la franquicia

Camp Rock 3 regresa a las raíces de la franquicia, con una historia que recuerda a la primera entrega de 2008.

La trama comienza cuando los teloneros de Connect 3 (los Jonas Brothers) cancelan su participación en su gira de reunión.

Ante esto, deciden organizar una competencia en Camp Rock, el lugar que consideran su hogar, para seleccionar a su nuevo acto de apertura entre los talentos del campamento.

Camp Rock 3 (Disney)

Así se trae de regreso un poco la trama de hace casi 20 años con un giro que no solo apela a la nostalgia, sino que deja ver las expresiones artísticas actuales y su contraste con lo sucedido en el campamento original.

Lo cual dota a la película de un aire que complacerá a fans originales, pero también interesará a quienes apenas están conociendo esta historia.

El elenco de Camp Rock 3 funciona muy bien

Aunque trae de regreso a los Jonas Brothers y la misma Demi Lovato, el elenco de Camp Rock 3 funciona muy bien, demostrando que las nuevas estrellas pueden sostener la película.

Pues los protagonistas originales tienen una participación anecdótica para ceder el protagonismo absoluto a actores y actrices desconocidas, pero talentosas.

Liamani Segura interpreta a Sage, la nueva heroína musical que esgrime una fachada de seguridad, pero carga con conflictos familiares complejos.

Hudson Stone hace a Desi, quien actúa como contraparte de la protagonista, aportando una actitud de estrella de rock y una profunda necesidad de reconciliación fraternal.

Camp Rock 3 (Disney)

Junto a ellos tenemos a Lumi Pollack como Rosie, una chelista que aprende a encontrar su propia voz; Casey Trotter como Cliff, un enérgico baterista; y Malachi Barton como Fletch, un chico rebelde con un trasfondo conmovedor.

Estos 5 personajes demuestran una excelente química en pantalla, refrescando la idea que se tenía de la saga desde hace ya varios años.

Camp Rock 3 toca varios temas relevantes para la generación actual

Si bien la original es recordada más por sus momentos de “pena ajena”, Camp Rock 3 toca varios temas relevantes para la generación actual, alejándose de la caricatura que era la película de Demi Lovato.

A diferencia de la cinta original que dependía de una rivalidad extrema, esta entrega prefiere enfocarse en el trabajo en equipo y el desarrollo moral.

La película promueve valores de compañerismo, perdón y humildad frente a la ambición desmedida, teniendo a Sage como el ejemplo de este desarrollo a lo largo de la obra.

Claro que maneja valores en un sistema muy marcado e incluso maniqueo en algunos pasajes; sin embargo, es algo que se puede pasar dada la franquicia a la que pertenece, el estudio y el público al que va dirigida.

Camp Rock 3 (Disney)

La música de Camp Rock 3 va acorde a lo que ha sido la saga

El estilo de la franquicia siempre ha sido cuestionable, pues técnicamente es más pop que otra cosa; es por ello que la música de Camp Rock 3 va acorde a lo que ha sido la saga.

Aunque hay que reconocer que supera con creces las inconsistencias de las entregas anteriores al adoptar un estilo pop/rock contemporáneo uniforme.

En lugar de incluir canciones de relleno, cada pieza impulsa la trama y profundiza en los personajes, logrando un equilibrio entre nuevas composiciones y temas clásicos.

Si te ha gustado la vena musical de las anteriores películas, empatarás muy bien con la de esta tercera parte.

Camp Rock 3 (Disney)

Camp Rock 3 tiene varios problemas de ritmo

Camp Rock 3 tiene varios problemas de ritmo, derivados de su formato y duración, lo que dan la idea de una trama no trabajada en ciertos frentes.

Con un metraje de hora y media, el ritmo de la película se ve afectado al intentar desarrollar tantas historias secundarias.

Conflictos importantes y trasfondos familiares de personajes que en el papel son sumamente interesantes, se resuelven de manera apresurada en el último acto de la película.

Además, hay tanta construcción de mundo y potencial narrativo, que se siente menos como un largometraje autoconclusivo y más como el episodio piloto de una futura serie de televisión spin-off.

Algo que no podemos descartar de Disney+, pues tal vez esa es la intención del servicio de streaming. Lo que nos da un producto que aunque tiene un desenlace puntual, se siente como que aún hay más explorar, dejando una sensación de que está incompleta.

Camp Rock 3 (Disney)

¿Camp Rock 3 vale la pena?

Camp Rock 3 se posiciona como una de las mejores secuelas de Disney+, logrando superar la calidad de sus predecesoras.

En parte se debe a que Camp Rock 3 busca ser un poco más profunda con un mensaje moral, además de contar con un elenco juvenil brillante y una banda sonora que cumple.

El único problema, como ya mencionamos, es su limitada duración, que impide profundizar en todo el potencial de sus personajes.

Aún así, fans valorarán esta entrega, que es un viaje musical nostálgico, emotivo y sumamente gratificante que dejará a todos con ganas de más.