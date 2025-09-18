¿Quieres conocer al elenco de Camp Rock 3? Aquí te contamos quién regresa y qué personajes se suman.

Disney reveló al cast de Camp Rock 3 en redes sociales. La nueva entrega de la franquicia tendrá el regreso a varios personajes.

Este es elenco de la película Camp Rock 3

El elenco confirmado de la película Camp Rock 3 es el siguiente:

Nick Jonas, de 33 años de edad, como Nate Gray

Joe Jonas, de 36 años de edad, como Shane Gray

Kevin Jonas, de 37 años de edad, como Jason Gray

Maria Canals-Barrera, de 58 años de edad, como Connie Torres

Liamani Segura, de 16 años de edad, como Sage

Lumi Pollack, de 16 años de edad, como Rosie

Malachi Barton, de 18 años de edad, como Fletch

Brooklyn Pitts, de 14 años de edad, como Callie

Sherry Cola, de 35 años de edad, como Lark

Hudson Stone como Desi

Ava Jean como Madison

Casey Trotter como Cliff

Cabe mencionar que en el caso de Demi Lovato -de 33 años de edad- no será parte del reparto, aunque sí será productora ejecutiva del proyecto.

🎵 THIS IS REAL! THIS IS ME! 🎶 Presenting the cast of Camp Rock 3! pic.twitter.com/IeFYG8vXUj — Disney+ (@DisneyPlus) September 17, 2025

¿De qué tratará Camp Rock 3?

La película Camp Rock 3 tendrá un salto temporal respecto a la última entrega.

En la historia veremos cómo la banda Connect 3, conformada por los Jonas Brothers, pierde su acto de apertura para una gira de reunión.

Lo que los lleva a volver a Camp Rock con la intención de buscar nuevos talentos. Ahí conoceremos nuevas historias y aventuras.

Camp Rock (Disney)

Fecha de estreno de la película Camp Rock 3

De momento, la película Camp Rock 3 no tiene una fecha confirmada de estreno .

Se tiene previsto que la cinta llegará a la plataforma de streaming Disney+ en algún punto del 2026.

Cabe mencionar que el rodaje de Camp Rock comenzó esta semana en la ciudad de Vancouver, en Canadá.