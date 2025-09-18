¿Quieres conocer al elenco de Camp Rock 3? Aquí te contamos quién regresa y qué personajes se suman.

Disney reveló al cast de Camp Rock 3 en redes sociales. La nueva entrega de la franquicia tendrá el regreso a varios personajes.

Este es elenco de la película Camp Rock 3

El elenco confirmado de la película Camp Rock 3 es el siguiente:

  • Nick Jonas, de 33 años de edad, como Nate Gray
  • Joe Jonas, de 36 años de edad, como Shane Gray
  • Kevin Jonas, de 37 años de edad, como Jason Gray
  • Maria Canals-Barrera, de 58 años de edad, como Connie Torres
  • Liamani Segura, de 16 años de edad, como Sage
  • Lumi Pollack, de 16 años de edad, como Rosie
  • Malachi Barton, de 18 años de edad, como Fletch
  • Brooklyn Pitts, de 14 años de edad, como Callie
  • Sherry Cola, de 35 años de edad, como Lark
  • Hudson Stone como Desi
  • Ava Jean como Madison
  • Casey Trotter como Cliff

Cabe mencionar que en el caso de Demi Lovato -de 33 años de edad- no será parte del reparto, aunque sí será productora ejecutiva del proyecto.

¿De qué tratará Camp Rock 3?

La película Camp Rock 3 tendrá un salto temporal respecto a la última entrega.

En la historia veremos cómo la banda Connect 3, conformada por los Jonas Brothers, pierde su acto de apertura para una gira de reunión.

Lo que los lleva a volver a Camp Rock con la intención de buscar nuevos talentos. Ahí conoceremos nuevas historias y aventuras.

Camp Rock
Camp Rock (Disney)

Fecha de estreno de la película Camp Rock 3

De momento, la película Camp Rock 3 no tiene una fecha confirmada de estreno.

Se tiene previsto que la cinta llegará a la plataforma de streaming Disney+ en algún punto del 2026.

Cabe mencionar que el rodaje de Camp Rock comenzó esta semana en la ciudad de Vancouver, en Canadá.

Camp Rock
Camp Rock (Disney)