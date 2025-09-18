¿Quieres conocer al elenco de Camp Rock 3? Aquí te contamos quién regresa y qué personajes se suman.
Disney reveló al cast de Camp Rock 3 en redes sociales. La nueva entrega de la franquicia tendrá el regreso a varios personajes.
Este es elenco de la película Camp Rock 3
El elenco confirmado de la película Camp Rock 3 es el siguiente:
- Nick Jonas, de 33 años de edad, como Nate Gray
- Joe Jonas, de 36 años de edad, como Shane Gray
- Kevin Jonas, de 37 años de edad, como Jason Gray
- Maria Canals-Barrera, de 58 años de edad, como Connie Torres
- Liamani Segura, de 16 años de edad, como Sage
- Lumi Pollack, de 16 años de edad, como Rosie
- Malachi Barton, de 18 años de edad, como Fletch
- Brooklyn Pitts, de 14 años de edad, como Callie
- Sherry Cola, de 35 años de edad, como Lark
- Hudson Stone como Desi
- Ava Jean como Madison
- Casey Trotter como Cliff
Cabe mencionar que en el caso de Demi Lovato -de 33 años de edad- no será parte del reparto, aunque sí será productora ejecutiva del proyecto.
¿De qué tratará Camp Rock 3?
La película Camp Rock 3 tendrá un salto temporal respecto a la última entrega.
En la historia veremos cómo la banda Connect 3, conformada por los Jonas Brothers, pierde su acto de apertura para una gira de reunión.
Lo que los lleva a volver a Camp Rock con la intención de buscar nuevos talentos. Ahí conoceremos nuevas historias y aventuras.
Fecha de estreno de la película Camp Rock 3
De momento, la película Camp Rock 3 no tiene una fecha confirmada de estreno.
Se tiene previsto que la cinta llegará a la plataforma de streaming Disney+ en algún punto del 2026.
Cabe mencionar que el rodaje de Camp Rock comenzó esta semana en la ciudad de Vancouver, en Canadá.