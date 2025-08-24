¿Quién era Diego Borella? El asistente de dirección que murió durante rodaje de la temporada 5 de Emiliy in Paris.

La producción de Emily in Paris está de luto luego de confirmarse la muerte de Diego Borella, quien colaboró en la popular serie de Netflix.

¿Quién era Diego Borella?

Diego Borella era un cineasta italiano que trabajó como asistente de dirección de Emily in Paris.

¿Cuántos años tenía Diego Borella?

Al momento de su muerte, Diego Borella tenía 47 años de edad. Nació en Venecia, en 1978.

Diego Borella, asistente de dirección (@diego___borella / Instagram)

¿Quién es la esposa de Diego Borella?

Pese a ser una figura pública, se desconoce si Diego Borella tenía esposa.

¿Qué signo zodiacal era Diego Borella?

Al desconocerse la fecha exacta del nacimiento de Diego Borella, no puede establecerse qué signo zodiacal era.

¿Cuántos hijos tiene Diego Borella?

No se sabe si el asistente Diego Borella tenía hijos.

Diego Borella, asistente de dirección (@diego___borella / Instagram)

¿Qué estudió Diego Borella?

Diego Borella estudió cine y televisión en diversas ciudades como:

Roma

Londres

Nueva York

¿En qué ha trabajado Diego Borella?

Diego Borella, contaba con una carrera profesional importante dentro de la industria audiovisual.

Como asistente de dirección, Diego Borella participó en diversas producciones, una de ellas fue DOC - Nelle tue mani, serie italiana de 2020.

Además de trabajar el mundo del entretenimiento, Diego Borella se dedicaba a las artes visuales y literatura.

El director italiano publicó cuentos, haikus, poemas y hasta obras de teatro.

Diego Borella, asistente de dirección (@diego___borella / Instagram)

Muere Diego Borella durante rodaje de Emily in Paris temporada 5

Se reportó la muerte de Diego Borella durante rodaje de la temporada 5 de Emily in Paris.

De acuerdo con medios locales, Diego Borella se desvaneció de manera repentina mientras se preparaba una escena en el “Hotel Danieli” en Venecia el 21 de agosto.

Pese a que se realizaron varios refuerzos para resucitarlo, lamentablemente Diego Borella fue declarado muerto en el lugar.

Según detalla el medio italiano La Repubblica, el asistente de dirección murió de un ataque al corazón.

La noticia fue confirmada por un portavoz de Paramount Television Studios a TMZ:

“Estamos profundamente entristecidos de confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia de producción de Emily en París” Portavoz de Paramount Television Studios

Cabe mencionar que tras el incidente, la producción de Emily in Paris se detuvo, aunque reanudó rodaje este sábado 23 de agosto.

Previo a la muerte de Diego Borella, Lily Collins- de 36 años de edad-compartió en redes algunas fotos promocionando Emily in Paris temporada 5 que se estrena en Netflx el 18 de diciembre.



