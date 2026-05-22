En un anuncio que nadie esperaba, la empresa de pantallas premium de cine, IMAX, estaría evaluando una posible compra por parte de un tercero.

De hecho, IMAX ya estaría en contacto con diversas compañías de entretenimiento evaluando posibles ofertas, lo cual podría cambiar la manera en cómo se exhiben las películas.

IMAX (IMAX)

IMAX busca comprador entre empresas de entretenimiento

De acuerdo con The Wall Street Journal, IMAX se puso en contacto con varios actores de la industria del entretenimiento, buscando alguna buena oferta de compra.

El reporte no menciona cuáles son las compañías que contactó IMAX para su compra, solo que las cosas apenas estarían en fases iniciales dentro del proceso de venta.

Aunque hay grandes posibilidades de que no se llegue a ningún acuerdo en este momento, esperando la respuesta del mercado ante el anuncio y las negociaciones.

La compañía ha estado buscando este movimiento desde finales de 2025, cuando su CEO, Rich Geldof, señaló que IMAX es valiosa tanto de manera independiente, como siendo parte de una empresa más grande.

Además, esto se da en medio de la polémica con IMAX y estudios de cine por no asegurar sus pantallas para estrenos fuertes, como es el caso de Disney con Avengers: Doomsday.

IMAX (IMAX)

Las acciones de IMAX subieron tras anuncio de venta

Tras el anuncio de su posible venta, las acciones de IMAX subieron en un 17%, un salto pocas veces visto en la industria, lo cual ha aumentado su valor en el mercado.

Con esto, las acciones de IMAX actualmente valen 39 dólares la unidad, al cierre de este jueves 21 de mayo de 2026.

Es poco probable que se mantengan en ese rango; no obstante, es una buena inyección de capital, luego que la compañía registrara una caída en sus ingresos.

De los 81.4 mdd a los 80.2 mdd en tan solo un año, lo cual no va acorde a las expectativas de los inversionistas.