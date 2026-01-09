Teagan Croft es la actriz que Disney confirmó como la protagonista para el nuevo live action de Enredados.

La joven le dará vida a Rapunzel y el actor Milo Manheim -de 24 años de edad- será su coestrella en el papel de Flynn Rider.

¿Quién es Teagan Croft?

Teagan Croft es una actriz australiana que alcanzó fama mundial con su interpretación de Raven en la serie Titanes, durante cuatro temporadas.

Su primer papel en televisión lo obtuvo en 2016 cuando se unió al elenco de la serie australiana Home and Away.

Teagan Croft (Instagram | Teagan Croft)

¿Cuántos años tiene Teagan Croft?

Teagan Croft nació el 23 de abril de 2024 en Sídney, Australia. Actualmente, la actriz tiene 21 años de edad.

¿Quién es el esposo de Teagan Croft?

Teagan Croft no tiene esposo y es soltera.

¿Qué signo zodiacal es Teagan Croft?

De acuerdo con la astrología, Teagan Croft nació bajo el signo de Tauro.

¿Quiénes son los hijos de Teagan Croft?

Teagan Croft no tiene hijos.

¿Qué estudió Teagan Croft?

Teagan Croft no cuenta con estudios universitarios en actuación, pues su formación la fue adquiriendo con su participación en obras de teatro.

¿En qué ha trabajado Teagan Croft?

A su corta edad Teagan Croft ha forjado su carrera como actriz en proyectos de cine y televisión como:

Home and Away

Science fiction volumen one: the Osiris Child

Titanes

Woman of a Certian Sage

Bella and Bernie

Espíritu libre

Teagan Croft como Raven en la serie Titanes (Instagram | Teagan Croft)

Teagan Croft interpretará a Rapunzel en live action de Enredados

Fue por medio de las redes oficiales de Disney Studios que Teagan Croft y Milo Manheim fueron anunciados como los protagonistas para el live action de Enredados.

La joven actriz de inmediato fue aceptada por los fanáticos de la película animada y le desearon éxito en el proyecto en puerta.

Con la confirmación del elenco principal, el nuevo proyecto live action de Disney está en desarrollo pero aún sin fecha de estreno.