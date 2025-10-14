Mel Gibson está por estrenar su nueva película: La pasión de Cristo: resurrección, por lo que te decimos quién es quién en esta nueva entrega.
Pues a través de Variety se reveló al elenco que estará presente en La pasión de Cristo: resurrección de Mel Gibson de 69 años de edad.
¿Quién es quién en La pasión de Cristo: resurrección de Mel Gibson?
La Pasión de Cristo fue una de las películas más populares que causó polémica en 2004; ahora, se sabe que Mel Gibson prepara su secuela llamada La pasión de Cristo: resurrección.
Y a través de Variety ya se reveló parte del elenco para La pasión de Cristo: resurrección, por lo que te decimos quién es quién en esta nueva entrega dirigida por Mel Gibson:
- Jaakko Ohtonen de 36 años de edad como Jesús de Nazareth
- Mariela Garriga de 36 años de edad como María Magdalena
- Kasia Smutniak de 46 años de edad como María
- Pier Luigi Pasino de 44 años de edad como Pedro
- Riccardo Scamarcio de 45 años de edad como Poncio Pilato
- Rupert Everett de 66 años de edad en un papel no especificado
De momento, estos han sido los actores que se han confirmado estarán en La pasión de Cristo: resurrección de Mel Gibson, la cual tendrá dos partes.
Se espera que La pasión de Cristo: resurrección Parte Uno, se estrene el próximo 26 de marzo del 2027, en Viernes Santo.
Mientras que La pasión de Cristo: resurrección Parte Dos, está programada para 40 días después; es decir, en el Día de la Ascensión el 6 de mayo del 2027.
La pasión de Cristo: resurrección será estrenada en cines gracias a Lionsgate, cuyas grabaciones se revelaron comenzaron la semana pasada en los estudios Cinecittá de Roma.
Se espera que La pasión de Cristo: resurrección también graben escenas en en la antigua ciudad de Matera al sur de Italia; además de localidades rurales de Italia como:
- Ginosa
- Gravina Laterza
- Altamura