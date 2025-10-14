Mel Gibson está por estrenar su nueva película: La pasión de Cristo: resurrección, por lo que te decimos quién es quién en esta nueva entrega.

Pues a través de Variety se reveló al elenco que estará presente en La pasión de Cristo: resurrección de Mel Gibson de 69 años de edad.

¿Quién es quién en La pasión de Cristo: resurrección de Mel Gibson?

La Pasión de Cristo fue una de las películas más populares que causó polémica en 2004; ahora, se sabe que Mel Gibson prepara su secuela llamada La pasión de Cristo: resurrección.

Y a través de Variety ya se reveló parte del elenco para La pasión de Cristo: resurrección, por lo que te decimos quién es quién en esta nueva entrega dirigida por Mel Gibson:

Jaakko Ohtonen de 36 años de edad como Jesús de Nazareth

Mariela Garriga de 36 años de edad como María Magdalena

Kasia Smutniak de 46 años de edad como María

Pier Luigi Pasino de 44 años de edad como Pedro

Riccardo Scamarcio de 45 años de edad como Poncio Pilato

Rupert Everett de 66 años de edad en un papel no especificado

'La Pasión de Cristo' de Mel Gibson (Icon Productions)

De momento, estos han sido los actores que se han confirmado estarán en La pasión de Cristo: resurrección de Mel Gibson, la cual tendrá dos partes.

Se espera que La pasión de Cristo: resurrección Parte Uno, se estrene el próximo 26 de marzo del 2027, en Viernes Santo.

Mientras que La pasión de Cristo: resurrección Parte Dos, está programada para 40 días después; es decir, en el Día de la Ascensión el 6 de mayo del 2027.

La pasión de Cristo: resurrección será estrenada en cines gracias a Lionsgate, cuyas grabaciones se revelaron comenzaron la semana pasada en los estudios Cinecittá de Roma.

Se espera que La pasión de Cristo: resurrección también graben escenas en en la antigua ciudad de Matera al sur de Italia; además de localidades rurales de Italia como:

Ginosa

Gravina Laterza

Altamura