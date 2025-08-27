Jessica Chastain, reconocida actriz ganadora del premio Óscar en 2022, reveló sentirse inspirada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Fue durante su visita a México como parte de la promoción de su nueva película, Dreams, en donde Jessica Chastain aprovechó la oportunidad para externar su admiración por Claudia Sheinbaum.

Pero, ¿quién es Jessica Chastain? Te contamos acerca de la actriz que tiene a la presidenta Claudia Sheinbaum como una de sus inspiraciones.

¿Quién es Jessica Chastain?

Jessica Chastain es una actriz y productora de Estados Unidos, originaria de Sacramento, California.

En su niñez vivió un tiempo en La Paz, Baja California, en México, toda vez que su abuela tenía una casa en dicha ciudad.

Por tal motivo se ha declarado admiradora de la comida y cultura de México, además de señalar a la Ciudad de México como una de las mejores metrópolis del mundo.

Jessica Chastain promociona Dreams en México (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO)

¿Qué edad tiene Jessica Chastain?

Jessica Chastain nació el 24 de marzo de 1977, por lo que actualmente tiene 48 años de edad.

¿Quién es el esposo de Jessica Chastain?

Jessica Chastain se encuentra casada con el conde y empresario italiano, Gian Luca Passi de Preposulo.

Jessica Chastain y su esposo, Gian Luca Passi de Preposulo (TOMMASO BODDI / Getty Images via AFP)

¿Qué signo zodiacal es Jessica Chastain?

Jessica Chastain nació un 24 de marzo, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Jessica Chastain?

La actriz Jessica Chastain tiene dos hijos de su matrimonio con Gian Luca Passi de Preposul: Giulietta y Augustus.

Jessica Chastain (@jessicachastain / Instagram )

¿Qué estudió Jessica Chastain?

Jessica Chastain estudió Arte Dramático en la Academia de Artes Dramáticas, Juilliard School, obteniendo la Licenciatura en Bellas Artes con una beca de Robin William.

Actualmente Jessica Chastain se matriculó en la Universidad de Harvard, en donde estudiará un posgrado en Administración Pública.

¿En qué ha trabajado Jessica Chastain?

Jessica Chastain ha dedicado la mayor parte de su vida a la actuación. Desde los 7 años gustaba de montar sus propias producciones, pero no fue hasta los 21 años en donde obtuvo su primer papel frente a una audiencia.

Actualmente cuenta con más de 35 películas, así como diversas obras de Teatro.

Como productora fundó la casa de cine y televisión Freckle Films en 2016, misma que mantiene en la actualidad.

De manera destaca Jessica Chastain obtuvo un premio Óscar en 2022 a Mejor Actriz por su actuación en la película “Los ojos de Tammy Faye”.

Aunque previamente había sido nominada en dos ocasiones más; en 2013 a Mejor Actriz, y en 2012 a Mejor Actriz de reparto.

De igual forma, cuenta con nominaciones al Globo de Oro, así como al premio SAG (Premios del Sindicato de Actores).

Jessica Chastain en los Oscar 2022 (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Jessica Chastain, actriz y productora que tiene a Claudia Sheinbaum como su inspiración

La actriz Jessica Chastain visitó el 26 de agosto de 2025 la Ciudad de México para promocionar su nueva película, Dreams.

Dicha producción marca la segunda colaboración de la actriz con el cineasta mexicano Michel Franco.

Así, Jessica Chastain no desaprovechó la oportunidad y externó su admiración por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Admiro a Claudia (Sheinbaum). Ella es muy inteligente. Sabía de ella desde antes de que anunciara que iría por la Presidencia. Me gusta lo que está haciendo, así que ella me inspira”. Jessica Chastain

Así, ante los medios de comunicación, Jessica Chastain compartió tener admiración por Claudia Sheinbaum, toda vez que la calificó como una mujer muy inteligente.

La actriz ganadora del premio Óscar aseguró conocer a Claudia Sheinbaum desde antes de que contendiera por la presidenta de México, señalando que para ella es una mujer inspiradora.

En ese sentido la actriz reveló que regresará a los salones de clase a sus 48 años de edad, pues reveló que estudiará un posgrado en Administración Pública en la Universidad de Harvard.