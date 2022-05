Este viernes 13 de mayo, las redes se han llenado de memes que recuerdan la saga de películas de ‘Viernes 13′, en donde aparece Jason Voorhees, una figura referente al terror del cine.

Pero ¿quién es y cuál es la historia de Jason Voorhees de ‘Viernes 13′? Uno de los asesinos y villanos más reconocidos en las películas de terror.

Jason Voorhees hace su introducción en la película ‘Viernes 13′ de 1980 en donde cuentan su historia de origen.

Jason Voorhees de ‘Viernes 13′ era un niño que murió ahogado durante un campamento de verano

De acuerdo a la película de ‘Viernes 13′, dirigida por Sean S. Cunningham, Jason Voorhees era un niño que murió ahogado en Cristal Lake durante un campamento de verano.

Jason Voorhees de ‘Viernes 13′, padecía hidrocefalia y discapacidad mental, por lo que constantemente era objeto de burlas, por lo que un día lo persiguieron hasta el lago, en donde cayó y se ahogó.

Quienes estaban a cargo del cuidado de los niños no se percataron del accidente de Jason Voorhees, por lo que su madre, Pamela Voorhees comienza a tomar venganza desde entonces.

Fue así que en ‘Viernes 13′ se mostró cómo comenzó una matanza a quienes decidían visitar o acampar cerca de Cristal Lake, en donde su hijo Jason Voorhees había muerto aparentemente.

Jason Voorhees de 'Viernes 13' (New Line Cinema)

Jason Voorhees tiene su protagónico en la segunda película de ‘Viernes 13′

Este viernes 13, los usuarios de redes sociales están recordando al mítico personaje de Jason Voorhees, el villano principal de la franquicia de ‘Viernes 13′.

Y es que este personaje no obtiene su protagónico sino hasta la segunda película en 1981 pues, en la primera entrega y tras la muerte de Pamela Vorhees , se revela que Jason no había muerto.

Sino que se había refugiado en el bosque pero, tras ver la muerte de su madre, comienza su ola de asesinatos.

Ya en la tercera entrega de ‘Viernes 13′ es cuando Jason Voorhees consigue su icónica máscara de hockey por la que es mundialmente reconocido y se convertiría en todo un referente de las películas slasher de terror.

Desde entonces, la apariencia de Jason Voorhees de ‘Viernes 13′ ha cambiado con cada adaptación pero siempre manteniendo su máscara de Hockey.

Jason Voorhees de 'Viernes 13'

Jason Voorhees ha aparecido en 10 películas de ‘Viernes 13′ en videojuegos

La popularidad en torno al personaje de Jason Voorhees con su máscara de hockey tras su aparición en la saga de películas de ‘Viernes 13′ -actualmente se han hecho 10-, lo ha colocado como uno de los personajes favoritos de la cultura pop.

Además, Jason Voorhees de ‘Viernes 13′ tiene una película llamada ‘Freddy contra Jason’ en donde enfrenta a otro personaje referente del terror hollywoodense: Freddy Krueger.

En 2009 se intentó hacer un remake de ‘Viernes 13′ con Jason Voorhees pero siendo un fracaso en taquilla, la franquicia de películas se ha quedado estancada.