Mañana es viernes 13 es una día considerado como día de mala suerte. En la mayoría de las culturas se asocía con la superstición y existen varios mitos en torno a esta fecha especial.

¿De dónde viene la creencia del viernes 13? Existen diversas teorías acerca de cómo empezó a asociarse este día con la mala suerte.

Además, existen diversas supersticiones en torno a no hacer ciertas cosas este día como por ejemplo: No pasar por debajo de una escalera; levantarse de la cama con el pie izquierdo, etc.

¿Cuál es el origen del viernes 13?

Hay diferentes teorías en torno a este día supersticioso y es que guarda una estrecha relación histórica con el Siglo XIV en el año 1307.

El rey Felipe IV de Francia, junto con el papa Clemente V, ordenó una brutal persecución contra la Orden de los Caballeros Templarios, acusándolos de sacrilegio, herejía, sodomía y adoración a ídolos páganos.

Este conflicto sucedió un viernes 13 de octubre de 1307, por lo que las personas lo asocian con los malos augurios que sucedieron en este día.

Otra teoría que tiene gran peso es la que guarda relación con la Última cena, que se supone estaban 13 comensales, incluyendo a Jesús y sus 12 discípulos.

Viernes 13 supersticiones

Después de la Última Cena se produjo la crucifixión de Jesús, que se suscito un viernes 13.

Estos eventos guardarían estrecha relación con las creencias irracionales; sin sustento. Sin embargo, aún al día de hoy el público las tiene presentes incluso cuando se sientan en la mesa.

¿Cuáles son las supersticiones más comunes?

Las supersticiones son creencias que carecen de razón y normalmente se les atribuye un carácter mágico o sobrenatural a ciertos sucesos determinados a la buena o la mala suerte.

Este viernes 13 se tiene una gran precaución con ciertas supersticiones y si no se siguen al pie de la letra puede que te toque un mal día.

Entre las supersticiones más comunes se encuentran:

Romper un espejo

Pasar debajo de una escalera

Derramar sal

Abrir un paraguas bajo techo

Encontrarse con un gato negro

Abrir un paraguas bajo techo se considera de mala suerte (Alexander Joe / AP)

En México se tiene la creencia de que se puede contrarrestar una desgracia tocando madera. Al hacer esta acción se podría atraer buena suerte y alejar las supersticiones o malos deseos.

Mañana viernes 13 las personas suelen tener más precauciones con las supersticiones para evitar tener mala suerte.

Con información de Muy interesante y Marca