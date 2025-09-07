Te compartimos la lista completa de ganadores del Festival de Cine de Venecia 2025.

La edición 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia cerró este 6 de septiembre, otorgando reconocimientos a lo más destacado del séptimo arte.

Esta es la lista completa de ganadores del Festival de Cine de Venecia 2025

Los ganadores del Festival de Cine de Venecia 2025 son estos:

León de Oro a la Mejor película: Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch

León de Plata Gran Premio del Jurado: La voz de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania

León de Plata - Mejor director: Ben Safdie por The Smashing Machine

Copa Volpi a la Mejor actriz: Xin Zhilei por El sol sale sobre todos nosotros de Cai Shangjun

Copa Volpi al Mejor actor: Toni Servillo por la La Grazia de Paolo Sorrentino

Mejor guion: Valérie Donzelli y Gilles Marchand por At Work de Valérie Donzelli

Premio Especial del Jurado: Below the Clouds de Gianfranco Rosi

Premio Marcello Mastroianni al Mejor Actor o Actriz Joven: Luna Welder por Silent Friend de Ildikó Enyedi

Premio Orizzonti Mejor película: En el camino de David Pablos

Premio Orizzonti Mejor dirección: Anuparna Roy por Canciones de Árboles Olvidados

Premio Especial del Jurado Orizzonti: Lost Land de Akio Fujimoto

Premio Orizzonti Mejor actriz: Benedetta Porcaroli por Il Rapimento di Arabella

Premio Orizzonti Mejor actor: Giacomo Covi por Un Anno di Scuola

Premio Orizzonti Mejor guión: Ana Cristina Barragán por La Hiedra

Premio Orizzonti Mejor Cortometraje: Utan de Lovisa Sirén

Premio León del Futuro, Premio Venezia Luigi de Laurentis Ópera Prima: ‘Short Summer’, de Nastia Korkia

Premio del público Armany Beauty: Calle Málaga de Maryam Touzani

Premio Clásicos de Venencia al Mejor documental de cine: Mata Hari de Joe Beshenkovsky y James A. Smith

Premio Clásicos de Venecia ala Mejor película restaurada: ‘Bashu, the Little Stranger’, de Bahram Beyzaie

Gran Premio Venecia Inmersiva: Las nubes están a dos mil metros de altura de Singing Chen

Premio Especial del Jurado del Cine Inmersivo de Venecia: Menos de 5 gr de Azafrán, de Négar Motevalymeidanshah

Premio al Logro Inmersivo: A long Goodbye Kate Voet y Victor Maes

David Pablos gana premio en el Festival de Cine de Venecia 2025

Una de las sorpresas del Festival de Cine de Venecia 2025 fue el reconocimiento al director David Pablos, de 41 años de edad.

El cineasta mexicano obtuvo el Premio Orizzonti a Mejor película por la cinta En el camino.

Dicho largometraje es una historia de amor ambientada en Ciudad Juártez y protagonizada por los actores Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez.

Al recibir el premio, David Pablos expresó lo siguiente:

“Quiero agradecer al jurado por este bello reconocimiento. También quiero agradecer a mi productora Inna Payán por ser una fiel aliada desde el principio de la idea, a mi equipo por su pasión, su involucramiento por creer en el proyecto y a los actores por la forma en la que se entregaron a este filme y lo dieron todo. Esta película es muy personal, viene de las entrañas y es hermoso ver que conecta con otras personas” David Pablos, director de cine

Después de su presentación en Venecia, en octubre En el Camino llegará al Festival Internacional de Cine de Morelia.

El cine mexicano también brillo en Venecia con Hiedra, una coproducción nacional en la que participa Karla Souza, de 39 años de edad.

Por su parte Guillermo del Toro- de 60 años de edad- presentó Frankenstein recibiendo una ovación.

La actriz Mayra Hermosillo- de 38 años de edad- también presentó su opera prima Vanilla en la sección Giornate degli Autori del festival.