A lo largo de sus más de 119 años de vida, el Hotel Plaza de Nueva York, en Estados Unidos, ha sido parte de la cultura popular de Estados Unidos.

Por sus instalaciones se han grabado diversas películas clásicas y modernas como:

Intriga internacional (1959)

Nuestro años felices (1973)

The Front (1976)

Mi pobre angelito 2 (1992)

Sintonía de amor (1993)

Guerra de novias (2009)

El gran Gatsby (2013)

Películas que se grabaron en el Hotel Plaza de Nueva York: Intriga internacional

El clásico de Alfred Hitchcock, Intriga internacional de 1959, fue la primera película donde el Hotel Plaza de Nueva York aparece.

La escena más recordada es la del Oak Bar, donde el legendario Cary Grant es secuestrado. No obstante, logra escapar por la entrada de la calle cincuenta y nueve.

Películas que se grabaron en el Hotel Plaza de Nueva York (Especial)

Películas que se grabaron en el Hotel Plaza de Nueva York: Nuestros años felices

Una de las escenas más memorables de la comedia romántica The Way We Were de 1973, conocida como Nuestros años felices, se rodó en la entrada de la Quinta Avenida del Hotel Plaza.

Se trata del momento en que Katie, protagonizada por Barbara Streinsand, conoce a Hubbell, interpretado por Robert Redford.

Películas que se grabaron en el Hotel Plaza de Nueva York (Especial)

Películas que se grabaron en el Hotel Plaza de Nueva York: The Front

La película The Front, protagonizada por Woody Allen y Zero Mostel, también forma parte del listado de películas que se rodaron el Hotel Plaza.

Una de las escenas del filme dirigido por Martin Ritt, se grabó dentro de una suite del icónico recinto. Su historia sobre la lista negra de Hollywood se ambientó en los años 50.

Películas que se grabaron en el Hotel Plaza de Nueva York (Especial)

Películas que se grabaron en el Hotel Plaza de Nueva York: Mi pobre angelito 2

De todas las películas que se grabaron en el Hotel Plaza, quizá la más recordada sea Mi pobre angelito 2 de 1992.

Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, se hospeda en el hotel tras perderse en Nueva York.

En ese lugar, el protagonista se encuentra con Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos.

Mi Pobre Angelito 2 (Disney)

Películas que se grabaron en el Hotel Plaza de Nueva York: Sintonía de amor

La clásica comedia romántica Sintonía de amor de 1993 igualmente es recordada por sus escenas en el Hotel Plaza de Nueva York.

El personaje de Walter, protagonizado por Bill Pullman, se hospeda en el inmueble cuando llega a Nueva York.

Posteriormente, Walter se encuentra con su prometida Annie Reed, interpretada por Meg Ryan, frente a la Quinta Avenida.

Películas que se grabaron en el Hotel Plaza de Nueva York (Especial)

Películas que se grabaron en el Hotel Plaza de Nueva York: Guerra de novias

La escena final de Guerra de novias con Anne Hathaway y Kate Hudson se grabó en el Palm Court del Hotel Plaza de Nueva York.

Curiosamente, aunque la cinta se ambienta en el hotel, se filmó en la ciudad de Boston, porque el Plaza se encontraba en obras de renovación.

Películas que se grabaron en el Hotel Plaza de Nueva York (Especial)

Películas que se grabaron en el Hotel Plaza de Nueva York: El gran Gatsby

La escena crucial de El gran Gatsby donde Tom Buchanan confronta a Jay Gatsby se desarrolla en una suite del Hotel Plaza de Nueva York.