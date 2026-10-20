A partir de enero 2027, el famoso Hotel Plaza de Manhattan, en Nueva York, cerrará al menos cuatro años por reparaciones de su fachada histórica.

La complejidad de los trabajos de reparación, que requieren planificación y coordinación, además de cumplimiento a normas de conservación del patrimonio histórico, orilló a dicha decisión.

Ubicado en la Quinta Avenida y Central Park South, el Hotel Plaza, abrió sus puertas en 1907.

Desde entonces, su majestuoso edificio renacentista francés con arquitectura Beaux Arts que diseñó Henry Janeway Hardenbergh, se consolidó en más de un siglo en un epicentro de la cultura, la política y el espectáculo de Estados Unidos.

Muchos lo recuerdan porque en sus instalaciones de filmaron películas como Mi Pobre Angelito 2 o Sintonía de amor.

Mi Pobre Angelito 2 (Disney)

Anuncian cierre del famoso Hotel Plaza de Manhattan por cuatro años por reparaciones

Se informó que el Hotel Plaza de Manhattan cerrará para restaurar su fachada de 18 plantas, así lo reportó la operadora del inmueble, Fairmont Hotels and Resorts.

La suspensión de operaciones del Hotel Plaza de Manhattan también llegarán al Palm Court y salones de eventos.

Afectando a clientes que planeaban hospedarse e incluso a aquellas parejas que tenían intenciones de casarse en el recinto.

Hotel Plaza de Manhattan (The Plaza Hotel / Facebook)

Hasta el momento, no se tiene una fecha oficial de reapertura del Hotel Plaza de Manhattan.

De acuerdo con las estimaciones, el inmueble retomaría sus actividades hasta 2031.

Sin embargo, todo dependerá de cómo avancen los trabajos de reparación y restauración que están programados.