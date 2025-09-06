Diego Boneta está ante uno de sus mayores retos al interpretar a Fidel Castro en “Killing Castro”, película de la cual tenemos las primeras imágenes.

En el adelanto de “Killing Castro” podemos ver a Diego Boneta caracterizado como un Fidel Castro joven en la década de los 60’s.

Las primeras imágenes de Diego Boneta como Fidel Castro en “Killing Castro”

Las primeras imágenes de Diego Boneta como Fidel Castro en “Killing Castro”, fueron tomadas de manera exclusiva por Entertainmet Weekly.

En estas podemos ver a Diego Boneta como Fidel Castro en lo que parece una secuencia; es decir, no es un “detrás de cámaras” o algo tomado por un insider.

Las primeras imágenes muestran a Fidel Castro rodeado de reporteros; parece que el expresidente de Cuba llegó a un lugar y está entrando por la puerta principal.

Se le puede ver con su tradicional habano, además de que no hace caso a ninguna de las personas que están a su alrededor, probablemente haciendo varias preguntas.

Hay que destacar que, por lo menos en estas imágenes, Diego Boneta sí tiene una adecuada caracterización .

Siendo una representación fiel de Fidel Castro cuando era joven, al menos por el momento.

Primeras imágenes de Diego Boneta como Fidel Castro (@diego)

¿De qué tratará “Killing Castro” con Diego Boneta?

“Killing Castro” con Diego Boneta contará la historia de la visita de Fidel Castro a Estados Unidos en 1960, cuando dio un recordado discurso ante la ONU.

Dadas las tensiones políticas, Fidel Castro se alojó en el Hotel Teresa de Harlem junto a Malcolm X; sin embargo, eso no calmó a los opositores del cubano.

Así, “Killing Castro” nos mostrará los intentos de asesinato al exmandatario cubano por parte del FBI, la CIA y la mafia.

Diego Boneta actualmente es parte de la producción de la película, la cual espera estrenarse en 2026, aunque de momento no hay una fecha exacta.

Además del mexicano, la película contará con la actuación de Xolo Maridueña y Al Pacino en papeles no revelados.