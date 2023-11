Disney dio la sorpresa al nombrar a Dave Filoni -de 49 años de edad- como Chief Creative Office (CCO) de Lucasfilm, siendo el encargado de todo Star Wars a partir de este momento.

Dave Filoni ya es un veterano de Lucasfilm, pues él -junto con Jon Favreau, de 57 años de edad- ha producido varias de las series más relevantes de Star Wars desde hace varios años.

En la opinión de varios fans y crítica especializada, es el responsable de las series más exitosas de la franquicia desde la llegada de Disney a la misma, manteniendo a flote la saga.

Hay que mencionar que esto no significa la salida de Kathleen Kennedy -de 70 años de edad- de Lucasfilm , pues ella se mantiene como presidenta del estudio.

El nuevo CCO trabajará al lado de ella.

Póster de Star Wars: The Clone Wars (Disney)

¿Quién es Dave Filoni?

Dave Filoni nació en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, en 1974; siendo desde niño gran fan de todo lo relacionado a la ciencia ficción y fantasía.

Se graduó en la Universidad de Pensilvania y prácticamente comenzó a trabajar en el mundo del cine y la televisión desde que salió de la escuela.

En 1997 tuvo sus primeras oportunidades como guionista, actor de voz y animador en varios proyectos menores en distintos estudios.

Fue hasta 2005 cuando comenzó a ser tomado en cuenta como director y productor, al ser el responsable de varios capítulos de la serie animada Avatar: La leyenda de Aang.

Esto le ganó la confianza de George Lucas para que expandiera el universo de las precuelas de Star Wars con una saga que se volvería legendaria; Clone Wars.

Dave Filoni creó básicamente todo lo referente a Star Wars: Clone Wars; desde la película de 2008, hasta la serie animada estrenada ese mismo año.

Tras esto, su nombre estaría ligado de manera perpetua a la Guerra de las Galaxias, estando involucrado en proyectos como Star Wars: Rebels y The Bad Batch.

Actualmente es mayormente reconocido por crear toda la saga de The Mandalorian, estando involucrado también en The Book of Boba Fett y Ahsoka.

Dave Filoni y Jon Favreau (@jonfavreau)

¿Cuál será el rol de Dave Filoni en Lucasfilm y Star Wars?

Hay algunas dudas sobre el nuevo rol de Dave Filoni en Lucasfilm y Star Wars, pues como ya mencionamos, no reemplaza a Kathleen Kennedy, quien se mantiene como la presidenta.

Lo que sí hará Dave Filoni será quitarle parte del poder creativo a Kathleen Kennedy en todos lo proyectos referentes a Star Wars y las franquicias de Lucasfilm.

Su rol será parecido al de Kevin Feige en Marvel, revisando todos los proyectos referentes a la Guerra de las Galaxias y estableciendo el proceso creativo que se abordará.

Además de crear la línea narrativa para las películas y series futuras de la franquicia, que no necesariamente significa configurar un gran universo compartido.

Dave Filoni planeará y supervisará todo proyecto de Star Wars desde su génesis, hasta el corte final que se exhiba en cines o televisión.

Por su parte, Kathleen Kennedy ahora tendrá un papel más de tipo ejecutivo en Lucasfilm, revisando las operaciones del estudio, alejándose de los procesos de creación casi en su totalidad.

Mientras que la productora Carrie Beck será quien busque a los directores y talento general que trabajará en las iniciativas ideadas por Dave Filoni.

Se espera que en 2024 se den a conocer los primeros proyectos de Dave Filoni, ya como nuevo jefe creativo de la marca.

Dave Filoni (Lucasfilm/Disney)

Con información de Vanity Fair