Uno de los proyectos más comentados de La Guerra de las Galaxias es Star Wars Eclipse, videojuego desarrollado por Quantic Dream y apoyado por Kathleen Kennedy.

Star Wars Eclipse fue anunciado en 2022 durante la cesión de licencias de la franquicia por parte de Kathleen Kennedy, luego del fracaso de la exclusividad con EA.

Llamó bastante la atención porque sería la primera “Aventura Gráfica” basada en Star Wars, con diferentes finales y un robusto sistema de elecciones.

Aunque muchos proyectos han muerto durante la gestión de Kathleen Kennedy, Star Wars Eclipse se mantiene a flote, aunque no sin problemas.

Star Wars Eclipse (Quantic Dream)

Star Wars Eclipse sigue en desarrollo de acuerdo con Quantic Dream

Si bien muchos fans temen que Star Wars Eclipse sea cancelado, como muchas otras iniciativas apoyadas por Kathleen Kennedy, en Quantic Dream aseguran que el juego sigue en desarrollo.

No solo eso, supuestamente Star Wars Eclipse saldrá a la venta en consolas y PC en algún punto del 2026, siendo posiblemente uno de los últimos estrenos de Kathleen Kennedy.

Hay que mencionar que Quantic Dream tarda mucho en desarrollar sus juegos; entre Beyond: Two Souls y Detroit: Become Human hubo 5 años.

Así que en cierta forma, el título de Star Wars Eclipse va acorde a los tiempos que maneja la desarrolladora.

Star Wars Eclipse sí podría estar en problemas

No obstante, noticias recientes podrían indicar ciertos problemas con Star Wars Eclipse, más allá de la gestión de Kathleen Kennedy.

Por un lado, se dio a conocer que NetEase, dueña de Quantic Dream, hizo una serie de despidos en todas sus empresas.

Aunque la desarrolladora menciona que no fue afectada y el desarrollo de Star Wars Eclipse sigue avanzando a su ritmo.

Sin embargo, también señalan que les ha sido algo complejo terminar el título, pues no han podido contratar nuevos empleados de manera regular.

Esto debido a una serie de acusaciones en contra de la desarrolladora por cuestiones de acoso y ambiente laboral tóxico .

Situaciones que en esta ocasión no tienen nada que ver con Kathleen Kennedy, sino con la misma desarrolladora de Star Wars Eclipse y su empresa matriz.