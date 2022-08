Terminando con el denominado “baño de sangre” dentro de Warner Bros. Discovery; la última película afectada de momento sería la de Supergirl, que habría sido suspendida indefinidamente.

Esto de acuerdo a un reportaje de Rolling Stone, el cual menciona que la producción de Supergirl no avanzaría de momento, siendo suspendida de manera indefinida.

No obstante, Sasha Calle todavía está programada para aparecer como Supergirl en The Flash; sin embargo, el spin-off de Kara Zor-El ya no sería una prioridad para la nueva administración.

Supergirl (Warner Bros.)

Recordemos que David Zaslav quiere de regreso a Superman, pues considera que los anteriores responsables de Warner Bros. Discovery, no le hicieron honor al personaje.

Esta idea choca con el plan de tener a Supergirl como la principal en el DCEU; de ahí que se pare todo lo relacionado al filme de la prima de Kal-El.

Asimismo, no hay planes de tener a Sasha Calle repitiendo su papel de Supergirl en algún otro filme de DC Comics fuera de la mencionada The Flash, siendo posiblemente su debut y despedida.

¿La cancelación de Supergirl traerá de regreso a Henry Cavill?

Obviamente la noticia de la suspensión indefinida de la película de Supergirl ha hecho que se vuelva a abrir la pregunta, ¿regresará Henry Cavill como Superman?

De momento no hay nada oficial por parte de Warner Bros. Discovery o el propio Henry Cavill, aunque se mantiene la versión de que el actor está interesado en regresa como Superman.

No obstante, todo indica que el problema entre Henry Cavill y Warner Bros. Discovery se reduciría a un tema de dinero; pues él estaría pidiendo una gran suma para volver.

Henry Cavill como Superman (wARNER bROS. pictures)

Además de que no quiere aparecer sólo en cameos, Henry Cavill desea que se le cumpla su contrato original y tener las películas individuales de Superman.

Lo anterior era lo que la administración pasada de Warner Bros. Discovery veía como un impedimento, de ahí que buscaran reemplazar al actor y personaje con la Supergirl de Sasha Calle.

Ahora sin el seguro de Supergirl, Warner Bros. Discovery necesitaría encontrar una manera de traer de regreso a Superman, sea con Henry Cavill o no.

Con información de Cosmic Book News.