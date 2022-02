Patrick Stewart rompe el silencio y habla sobre el trailer de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y su supuesto regreso como el profesor Charles Xavier.

A una semana de la salida del segundo tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y tras los rumores sobre el regreso de Patrick Stewart como Charles Xavier, el actor por fin ha hablado.

Durante una entrevista sobre la serie de ‘ Star Trek: Picard ’ en Comicbook, Patrick Stewart de 81 años rompió el silencio sobre su supuesta aparición en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Patrick Stewart asegura que él no aparece en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y es alguien usando su voz

En una entrevista sobre ‘Star Trek: Picard’, Patrick Stewart rompió el silencio sobre su aparente aparición en el tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Según aseguró Patrick Stewart, él no aparece en el tráiler ni en la película de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y sería alguien más imitando su voz.

“Sabes, la gente ha estado imitando mi voz desde que subí al escenario hace 60 años. Entonces, no puedo ser responsable de esto.” Patrick Stewart

De igual forma, el actor reveló que durante el estreno del tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, recibió muchos mensajes de sus amigos y colegas antes de acostarse.

En ellos, le preguntaban si era él quien aparecía en el segundo avance de la nueva película de Marvel regresando como el profesor Charles Xavier.

“Bueno, por supuesto, ya sabes, estaba en casa esperando a ver el fútbol, entonces… ¿Cómo podría haber sido yo? Tendremos que esperar y ver ¿no?” Patrick Stewart

Patrick Stewart como Charles Xavier (20th Century Studios)

¿Patrick Stewart regresa como Charles Xavier en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’?

El segundo tráiler y el spot de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ estrenados durante el Super Bowl, hizo que los fans de Marvel explotaran de la emoción en redes sociales.

Especialmente tras la aparición de una misteriosa voz que , los fans de los X-Men de manera inmediata identificaron: Patrick Stewart como Charles Xavier.

Y pese a que el actor británico lo ha negado en esta ocasión, muchos de los fans aseguran que podría ser algo como lo que hizo Andrew Garfield tras negar en repetidas ocasiones su aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Incluso, hace unos días se le hizo la misma pregunta a Ryan Reynolds sobre sí aparecería como Deadpool en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, a lo que también reveló que no estaría.

De momento, los fans se han dividido entre quienes aseguran que es el Charles Xavier de Patrick Stewart y quienes aún dudan sobre si aparecerá.

Cabe recalcar que hace un tiempo atrás, fue el propio Patrick Stewart quien reveló que había mantenido conversaciones con Kevin Feige sobre un posible regreso como Charles Xavier al UCM.

Sin embargo, tras su participación en ‘ Logan ’ (2017) junto con Hugh Jackman, Patrick Stewart aseveró que ese había sido el final de su participación como Charles Xavier.