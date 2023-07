Desde que se liberó el primer tráiler de Oppenheimer de Christopher Nolan, lo que más ha llamado la atención de varias personas es la aparición de Albert Einstein.

Albert Einstein es sin lugar a dudas el científico más famoso de la historia, al cual se le ha relacionado con la Bomba Atómica, tema central de Oppenheimer de Christopher Nolan.

En el tráiler todo apuntaba a que tendría una conversación sobre un tema relevante, al parecer luego de un hecho no muy agradable para el físico alemán.

Nosotros ya pudimos ver la película y te comentamos el rol que jugará Albert Einstein en el filme.

Albert Einstein ( Ferdinand Schmutzer)

¿Cuál es el papel de Einstein en Oppenheimer?

Einstein tiene un papel mínimo en Oppenheimer; sin embargo bastante simbólico. No te preocupes, no te daremos spoilers de la película, aunque puedes omitir lo siguiente si no quieres arruinarte la experiencia.

Albert Einstein aparece en unas cuantas escenas en Oppenheimer, siendo una especie de mentor o consejero del físico creador de la Bomba Atómica, teniendo unas palabras sobre los eventos que se viven en el filme.

Es una especie de voz que le advierte sobre lo que está haciendo, lo que significa en realidad para el poder político y lo que ha desatado tras cumplir su objetivo.

Podemos decir que Christopher Nolan usa a Albert Einstein como esa voz de la cordura a la que nadie escucha, pero siempre tiene la razón.

Einstein en Oppenheimer (Universal)

¿Einstein y Oppenheimer se conocieron en la vida real?

Las escenas entre Einstein y Oppenheimer son bastante emotivas, sobretodo si tomamos en cuenta que ambos físicos se conocieron en la vida real e incluso colaboraron.

Einstein conoció a Oppenheimer cuando este aún estudiaba en el Caltech, estableciendo comunicación desde ese momento, convirtiéndose a la postre en grandes amigos.

No obstante, fuera de lo que se comunmente se cree, el alemán no tuvo nada que ver con el Proyecto Manhattan de Oppenheimer; él mismo rechazó cualquier vínculo.

Si bioen dio la fórmula que abrió el campo de la física de partítculas, cuántica y nuclear; eso estaba lejos de ser un manual de cómo convertir la teoría en un arma de destrucción masiva.

Su única “contribución” real, fue una carta al presidente Roosevelt, advirtiendo del programa nuclear de la Alemania Nazi, lo que motivó a Estados Unidos al desarrollo de su armamento de la mano de Oppenheimer.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Einstein y Oppenheimer por fin colaboraron directamente durante varios años, además de ser activistas vocales en contra del uso de las armas nucleares.

Ambos carcomidos por la culpa de haber puesto en manos equivocadas un poder casi absoluto.