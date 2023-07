Si eres fans de Christopher Nolan esta noticia es para ti, pues Cinépolis ya tiene fecha y precio del boleto para Oppenheimer; aquí los detalles de su preventa.

Para todos los que esperaban Oppenheimer y no Barbie, al fin Cinépolis ha anunciado la preventa de boletos de la película protagonizada por Cillian Murphy -de 47 años de edad-.

La esperada película del aclamado director inglés Christopher Nolan -de 52 años de edad-; misma que está basada en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” escrito por Kai Bird y Martin J Sherwin de 2006 y ganador de un Pulitzer.

Oppenheimer de Christopher Nolan con Cillian Murphy revela espectacular teaser (Universal Pictures)

¿Cuándo comienza la preventa de boletos para Oppenheimer en Cinépolis?

Anótalo, pues la preventa de boletos para Oppenheimer en Cinépolis se estará realizando el día de mañana: jueves 13 de julio de 2023.

Para acceder a la preventa de boletos para Oppenheimer en Cinépolis, esta se realizará a través de su servicio en línea y aplicación.

¡Mañana es la preventa! Prepárate porque mañana podrás obtener tus boletos para #Oppenheimer. @UniversalMX pic.twitter.com/kb46FBW6KP — Cinépolis (@Cinepolis) July 12, 2023

Estos son los precios de boletos para Oppenheimer en Cinépolis

Los precios de boletos en la preventa de la película Oppenheimer no tendrán costos especiales.

Ya que la película de Oppenheimer no se trata de ninguna función especial en Cinépolis sino de un estreno de temporada regular.

Sin embargo, se prevé que Oppenheimer tenga una alta demanda en las salas IMAX, pues la película fue filmada en fotoquímica IMAX de 65 mm. con 5 perforaciones y 15 perforaciones.

Y por lo que hasta el propio Christopher Nolan recomendó ver su película Oppenheimer en salas de cine IMAX.

A esto los precios para ver Oppenheimer en Cinépolis serán:

Oppenheimer en Cinépolis tradicional: 70 a 100 pesos dependiendo la zona

Oppenheimer en Cinépolis 4DX: 175 pesos

Oppenheimer en Cinépolis IMAX: 140 pesos

Oppenheimer en Cinépolis VIP: 205 pesos

Oppenheimer en Cinépolis Macro XE: 115 pesos individual; 205 pesos dúo

Oppenheimer preventa en Cinépolis ya tiene fecha y este es el precio del boleto (Universal Pictures)

¿Cuándo se estrena Oppenheimer en Cinépolis?

El estreno de Oppenheimer en Cinépolis está programado para el próximo 20 de julio de 2023 en todas las salas del país.

Sí, el mismo día en el que también se estará estrenando Barbie. La Película, por lo que junto a Oppenheimer se esperan que estas cintas sean de las más solicitadas de la temporada.