Se dio a conocer que la pelícua Moana live action de Disney ya terminó de grabarse, por lo que está todo listo para su estreno en julio de 2026.

La versión de acción real de Moana es una de las que más se esperan para el próximo año.

Confirman que la película Moana live action ya terminó de grabarse

Dwayne Johnson -de 53 años de edad- reveló que Moana live action ya terminó de grabarse y lanzarse en el verano 2026.

El actor que dará vida al personaje de Maui confirmó el fin del rodaje de Moana ante un grupo de estudiantes de cine de la Chapman University.

Maui / Dwayne Johnson (Disney )

“La Roca” no dudó en mostrar su emoción por el proyecto de Disney, asegurando que la película “va a ser genial”.

De acuerdo con Dwayne Johnson, pasó una semana filmando el tema “You’re Welcome” (De nada).

Para Johnson, tanto el canto y la coreografía de la icónica canción “son una locura” .

Frente a los emocionados estudiantes de Chapman University, Dwayne Johnson cantó un poco de “You’re Welcome”.

Dwayne Johnson (Disney )

Fecha de estreno en julio 2026 de Moana live action

La película Moana live action llegará a los cines el próximo 10 de julio 2026.

Cabe recordar que Moana será dirigida por Thomas Kail, de 48 años de edad, conocido por ser parte de producciones de Broadway.

El guion lo escribe Jared Bush, de 50 años de edad, quien trabajó en el libreto de la cinta animada de 2016.

Además de Dwayne Johnson, Moana será protagonizada por:

Catherine Laga’aia, de 18 años de edad, como Moana

John Tui, de 50 años de edad, como Tui, el papá de Moana

Frankie Adams, de 31años de edad, como Sina, la mamá de Moana

Rena Owen, de 63 años de edad, como Tala, la abuela de Moana