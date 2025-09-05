No te pierdas el maratón de Crepúsculo que se verá gratis en YouTube del 7 al 14 de septiembre.

Lionsgate hizo una alianza con YouTube para que exhiba todas las películas de Crepúsculo.

Las cintas estarán disponibles en bucle las 24 horas durante una semana completa en el canal oficial de Lionsgate. Es decir que podrás disfrutar de:

Crepúsculo: (2008) La saga Crepúsculo: Luna Nueva: (2009) La saga Crepúsculo: Eclipse: (2010) La saga Crepúsculo: Amanecer – Parte 1: (2011) La saga Crepúsculo: Amanecer – Parte 2: (2012)

Crepúsculo (Lionsgate)

Cabe mencionar que el maratón de Crepúsculo forma parte de las celebraciones de la saga.

En 2025 se cumplen 20 años de la publicación del primer libro de Stephenie Meyer, de 51 años de edad.

Los libros de Stephenie Meyer de inmediato se volvieron un éxito y fueron llevados al cine consiguiendo también una buena recepción en taquilla en todo el mundo.

La historia de romance donde una joven se ve envuelta en un conflicto entre vampiros y lobos fue celebrada la audiencia juvenil.

Por ello, es que Lionsgate decidió colaborar con YouTube para que el público reviva en maratón la franquicia de Crepúsculo.

Robert Pattinson y Kristen Stewart en Crepúsculo (@twilight / Instagram)

Confirman reestreno de Crepúsculo en cines

Además del maratón de Crepúsculo se verá gratis en YouTube del 7 al 14 de septiembre, se reveló que la saga volverá a los cines.

De momento, el reestreno de Crepúsculo en la pantalla grande será solo en Estados Unidos.

La exhibición será por tiempo limitado para celebrar el 20 aniversario de la franquicia.

Pese a que se reveló que Crepúsculo llega únicamente a Estados Unidos, los espectadores en México no pierden la esperanza.

Hay que tomar en cuenta Crepúsculo en nuestro es una de las sagas más populares que hay en los últimos tiempos.

Así que no suena nada descabellado que las cadenas de entretenimiento Cinépolis y Cinemex anuncien su proyección más adelante.