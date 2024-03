Durante 2023, Lionsgate anunció que haría un remake de Crepúsculo, noticia que emocionó a algunas personas y enfadó a muchas otras.

Dada la tendencia actual del mundo del entretenimiento, se esperaba que el remake de Crepúsculo significara una nueva saga de películas.

Recordemos que el éxito de la franquicia se debió precisamente a su lanzamiento en cine, donde se adaptaron todas las novelas de Stephenie Meyer de 50 años de edad.

Sin embargo, la gente del estudio de cine señaló que este nuevo proyecto llegará en un formato diferente, el cual sorprenderá a todo el mundo.

Crepúsculo. (Tomada de video)

¿Cómo será el remake de Crepúsculo?

Michael Burns de 65 años de edad, vicepresidente de Lionsgate, mencionó a Variety que el remake de Crepúsculo será en formato animado.

A diferencia de lo que todos pensábamos, el remake de Crepúsculo no tendrá actores “de carne y hueso” como en su anterior entrega.

No sólo eso, también aclaró que no sería una saga de películas; sino una serie animada, probablemente para plataformas de streaming, aunque esto no se aclaró.

Si bien no dio más detalles, se cree que cada temporada de la serie implicará la adaptación de los diferentes tomos de la saga literaria.

Otra cosa de la que no quiso hablar, fue el estilo de animación para la serie; si será de corte tradicional, CGI o el ya famoso “2.5D”.

Robert Pattinson y Kristen Stewart en Crepúsculo (@twilight / Instagram)

¿Cuándo se estrenará el remake de Crepúsculo?

Fuera del anuncio del remake de Crepúsculo, Lionsgate no se aventuró a dar una posible fecha de lanzamiento.

Tomando en cuenta los tiempos de realización tan largos de la actualidad, es posible que no tengamos la primera temporada del remake de Crepúsculo hasta 2026.

Dependerá mucho del estilo animado por el que opten, en animación tradicional los tiempos de desarrollo podrían acortarse un poco; pero si se va por el CGI o 2.5D, el proceso es más lento.

Asimismo hay que recordar que cuando las películas se lanzaron sólo había 4 libros publicados, la autora decidió continuar la historia poco tiempo después con otras dos entregas.

Es probable que Lionsgate tenga la intención de adaptar la saga completa de Crepúsculo, con sus dos agregados, en esta nueva oportunidad.

Crepúsculo (@Twilight)

Con información de Variety.