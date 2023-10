Los Asesinos de la Luna parece que tiene el camino puesto para los Premios Oscar 2024, por lo menos así lo sugiere su calificación en Rotten Tomatoes.

Pues no sólo tiene gran aprobación de la crítica, Los Asesinos de la Luna también cuenta con una gran calificación del público en Rotten Tomatoes.

La película de Martin Scorsese cuenta con un 92% de aprobación de la crítica y 85% por parte del público.

Colocándose desde este momento como una de las candidatas a varias nominaciones en los Premios Oscar 2024.

Los Asesinos de la Luna calificación en Rotten Tomatoes (Especial)

¿Qué dice Rotten Tomatoes acerca de Los Asesinos de la Luna?

Los comentarios positivos a Los Asesinos de la Luna en Rotten Tomatoes van en todos sentidos, desde elogios al director como a la composición general de la película.

El Tribune News Service menciona lo siguiente de Los Asesinos de la Luna, “La película es profundamente conmovedora, a la vez aleccionadora y enfurecedora.”

En Reel Reviews declaran que aunque no es el mejor trabajo de Martin Scorsese, “Pero, aun así, es una muy buena película (como ocurre con los esfuerzos de “segundo nivel” del director).”

Finalmente em Battle Royale with Cheese mencionan que “Killers of the Flower Moon es otro triunfo de uno de nuestros mejores directores vivos.”

De ahí que el aplauso sea casi unánime para el filme de Martin Scorsese, y que sea una de las favoritas a los Premios Oscar 2024.

Killers of the Flower Moon: Leonardo Di Caprio vuelve con Martin Scorsese y un impresionante tráiler (Apple TV+)

Los Asesinos de la Luna tuvo una baja taquilla a pesar de la calificación en Rotten Tomatoes

Lo irónico del caso es que a pesar de las buenas calificaciones en Rotten Tomatoes, Los Asesinos de la Luna hizo muy poco en la taquilla.

Los Asesinos de la Luna sólo consiguió 797 millones de pesos en su estreno, siendo superada por el concierto de Taylor Swift, el cual también tiene mayor calificación en Rotten Tomatoes.

Si bien se trata de uno de los mejores estrenos de Martin Scorsese, el problema es que la película costó 3.6 mil millones de pesos; difícilmente recuperará su inversión.

Aunque a Apple, principal inversora, parece no importarle mucho, pues sólo la estrenaron en cines para competir en los Premios Oscar 2024, tratando de repetir lo sucedido con CODA hace unos años.