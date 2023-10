¿Killers of the Flower Moon está en streaming? Te decimos dónde y cuándo ver la película Los Asesinos de la Luna.

La más reciente cinta del director Martin Scorsese -de 80 años de edad- ya está disponible para disfrutarse.

Killers of the Flower Moon (Los Asesinos de la Luna) es un western policial que se ambienta en Oklahoma en los años 20.

En ese contexto, se cuentan los brutales asesinatos conocidos como el “Reinado del Terror” que sufrió la nación indígena Osage, cuyo territorio era rico en petróleo.

Lily Gladstone -de 37 años de edad- y Leonardo DiCaprio -de 48 años de edad- estelarizan esta película que se basa en libro homónimo que publicó David Grann en 2017.

Killers of the Flower Moon, película (Apple TV+)

¿Dónde ver Killers of the Flower Moon en streaming?

Actualmente, el largometraje Killers of the Flower Moon (Los Asesinos de la Luna) de Martin Scorsese, solo está disponible para verse en salas de cine.

Tras su exhibición fuera de competencia en mayo pasado en el Festival de Cannes 2023, Killers of the Flower Moon se ha estrenado en México el 19 de octubre.

Tanto Cinépolis y Cinemex la tienen en su cartelera así que si tienes muchas ganas de verla, tendrás que acudir al cine de tu preferencia para verla.

Ahora bien, no todo son malas noticias porque Killers of the Flower Moon llegará a streaming. Incluso ya tiene confirmada su plataforma de exhibición.

¿Cuándo ver en streaming la película Los Asesinos de la Luna?

La película Los Asesinos de la Luna estará disponible en la plataforma de streaming Apple TV+, aunque no se tiene una fecha oficial de cuándo.

Apple TV+ ya muestra avances de Killers of the Flower Moon con la leyenda “Próximamente”, dejando en claro que ellos la exhibirán.

Cabe destacar que Apple y Paramount llegaron a un acuerdo de distribución para llevar primero a los cines Killers of the Flower Moon.

De acuerdo con algunas filtraciones, se tiene pactado que la cinta de Martin Scorsese se exhibida durante 45 días en las salas antes de estar en streaming.

Esto significa que lo más probable es que la película se pueda ver en Apple TV+ hasta el 4 de diciembre. De cualquier manera, te mantendremos al tanto.